A pedido do governo, Centrão planeja escalar mulheres para o comando da Caixa e da Funasa

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

Presidente tem sido pressionado por aliados a não reduzir a paridade de gênero no governo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Em negociação paralela à reforma ministerial desenhada para acomodar PP e Republicanos no governo, os partidos do Centrão deverão apresentar nomes de mulheres para ocupar outros cargos relevantes do Executivo, como a Caixa Econômica Federal e a Fundação Nacional da Saúde (Funasa). A preferência por indicações de nomes do sexo feminino atende a um pedido do próprio Palácio do Planalto, num momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido pressionado por aliados a não reduzir o número de brasileiras em cadeiras de destaque na máquina pública.

Com as tratativas em curso, o bloco tenta emplacar na presidência do banco estatal a ex-deputada Margarete Coelho (PP-PI), que é próxima ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ela substituiria outra mulher, Rita Serrano, ligada ao PT. Atual diretora de administração e finanças do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Margarete já atuou como advogada de Lira e também foi vice-governadora do Piauí na gestão de Wellington Dias (PT), hoje ministro do Desenvolvimento Social.

Já em relação à Funasa, há a intenção de que a presidência também fique com uma mulher, de preferência, que já tenha trabalhado no órgão. Até agora, porém, não há um nome de consenso a ser indicado ao posto. Virgínia Velloso, que foi superintendente da Funasa na Paraíba e é mãe do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), é citada por uma ala do PP como cotada.

O órgão ainda passa por uma reestruturação, e não há definição sobre o tamanho do seu orçamento e a qual ministério ficará vinculado. Por isso, a escolha seguirá sendo debatida.

Há uma preocupação do governo em compensar eventuais saídas de ministras, que podem perder o cargo para abrir espaço aos deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA). Com a escolha de Celso Sabino para o Ministério do Turismo no lugar de Daniela Carneiro, o governo já aumentou a desigualdade na Esplanada: são 10 mulheres entre 37 pastas.

“Lula sempre defendeu valorizar e fortalecer a presença de mulheres, desde o início do governo, e certamente isso sempre será considerado ao longo de qualquer reorganização do governo”, disse o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Mudança de rota

Inicialmente o nome apresentado pelo PP para comandar a Caixa era o de Gilberto Occhi, que foi ministro nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer e já comandou o banco. Diante da pressão de setores do governo para não reduzir a representatividade feminina, sobretudo da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, houve uma mudança de postura.

Ainda não está definido quais ministérios serão comandados por Fufuca e Costa Filho. Para viabilizar a nomeação, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e a dos Esportes, Ana Moser, podem ter que sair do governo ou serem remanejadas para outras áreas. Há também a possibilidade de Esther Dweck (Gestão) ou Cida Gonçalves (Mulheres) serem rifadas.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, já manifestou preocupação sobre a participação feminina na Esplanada.

“Se porventura tiver uma mudança ministerial, vamos torcer para que sejam colocadas mulheres. O importante é a proporcionalidade, a representação de mulheres”, disse.

Para reforçar a importância da representação das mulheres, Lula, Janja e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, posaram para uma foto ao lado das ministras enquanto assistiam à estreia da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo feminina da Fifa.

Em xeque

Nísia Trindade: Responsável por um dos maiores orçamentos da Esplanada, a ministra da Saúde entrou na mira do Centrão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, a blindou no cargo.

Rita Serrano: A presidente da Caixa vem sendo bombardeada inclusive por petistas. Recentemente ela desagradou Lula ao anunciar a cobrança de taxa nas operações para Pix de empresas.

Luciana Santos: O Palácio do Planalto estuda remanejar a ministra da Ciência e Tecnologia para abrir espaço para o PP e o Republicanos no governo. Luciana Santos é filiada ao PCdoB.

Ana Moser: O Ministério do Esporte é cobiçado pelo Republicanos e o favorito para ocupá-lo é o deputado Silvio Costa Filho (PE). Lula teria garantido a Ana Moser, no entanto, sua permanência na pasta.

A pedido do governo, Centrão planeja escalar mulheres para o comando da Caixa e da Funasa

2023-07-25