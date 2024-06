Mundo A perigosa amizade entre Vladimir Putin e Kim Jong-un

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Líder russo foi recepcionado nessa quarta-feira pelo colega norte-coreano. (Foto: EBC)

O líder norte-coreano Kim Jong-un tem um novo “melhor amigo”: o russo Vladimir Putin, que o corteja em busca de armas para a guerra na Ucrânia e desembarcou nessa quarta-feira (19) em Pyongyang para sua primeira visita desde 2000, quando assumiu seu primeiro mandato como presidente. Foi recebido com tapete-vermelho (literalmente) na pista do aeroporto.

Desde 2019, Kim fez duas viagens à Rússia para se encontrar com Putin. Esse amor fraternal floresceu de mudanças geopolíticas. O ditador oriental se afastou de conversas com os Estados Unidos depois da malfadada cúpula em Hanói e começou a sinalizar novas aberturas para a Rússia. A resposta foi morna, até que a invasão russa da Ucrânia precisou de reforço na munição – uma das poucas coisas que o regime norte-coreano possui em abundância.

Mas as implicações do realinhamento vão além do comércio de armas. Durante a reunião dessa quarta foi assinado um abrangente pacto de parceria estratégica, ainda não detalhado publicamente.

Geopolítica

A Coreia do Norte desempenha um papel útil no confronto maior da Rússia com o Ocidente, ajudando a complicar a estratégia americana na Ásia e minar instituições multilaterais. Em março, a Rússia vetou uma resolução nas Nações Unidas para estender o mandato do Painel de Especialistas, o principal organismo internacional para o monitoramento das sanções contra a Coreia do Norte.

Cooperando com Pyongyang, Moscou também pretende dissuadir a Coreia do Sul – grande fabricante de armas e aliada dos Estados Unidos – de fornecer ajuda diretamente à Ucrânia. Para a Coreia do Norte, a Rússia provou-se uma dádiva num tempo de necessidade.

2024-06-19