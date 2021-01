Mundo A polícia do capitólio rejeitou ajuda federal três dias antes da invasão

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Demissões surgiram após invasão do Capitólio por apoiadores de Trump (Foto: Reprodução/YouTube)

A polícia do Capitólio rejeitou ajuda federal para reforçar a segurança da sede do Congresso americano três dias antes de apoiadores do presidente Donald Trump invadirem o local. Cinco pessoas morreram na invasão, inclusive um policial do Capitólio, quando parlamentares se reuniam para certificar a vitória de Joe Biden na eleição presidencial americana de novembro. A sessão chegou a ser interrompida, mas a formalidade foi cumprida horas depois. A informação é da agência de notícias Associated Press.

Mais de 50 membros da corporação ficaram feridos e vários foram hospitalizados com ferimentos graves. Após a tragédia, o chefe da polícia do Capitólio, Steven A. Sund, renunciou ao cargo. O sargento de Armas do Senado, Michael Stenger, e o Sargento de Armas da Câmara, Paul Irving, também deixaram o cargo.

Segundo o jornal “The Wall Street Journal”, a polícia foi alertada para um aumento perceptível, nos dias anteriores à invasão, nas discussões on-line sobre o protesto fugir do controle e visar o Capitólio, onde a certificação da vitória de Biden ocorreria.

O secretário do Exército, Ryan McCarthy, afirmou que não havia nenhum planejamento de porque a ajuda do Departamento de Defesa foi recusada. “Eles precisam nos pedir, o pedido precisa vir até nós”, disse McCarthy.

Não está claro quantos policiais estavam de plantão na quarta, mas o complexo é policiado por 2,3 mil agentes, que protegem os 435 representantes da Câmara, os 100 senadores e seus funcionários. Em comparação, a cidade de Minneapolis tem cerca de 840 policiais uniformizados para 425 mil habitantes.

Responsabilizando os culpados

Mais de 50 pessoas já foram indiciadas por diversas acusações relacionadas à invasão, como posse de armas, entrada ilegal, agressão e roubo.

Segundo o procurador dos EUA em exercício em Washington, Mike Sherwin, centenas de pessoas estão envolvidas na identificação de mais suspeitos e estão sendo feitas buscas por material roubado durante a invasão, incluindo equipamentos eletrônicos e documentos de deputados e assessores.

O FBI e a polícia da capital americana, Washington D.C., pediram ajuda para identificar pessoas que participaram dos atos e divulgaram fotos de suspeitos.

Impeachment?

Os democratas informaram que o processo de impeachment pode começar na segunda-feira (11), em um ritmo extraordinariamente acelerado de um processo que historicamente leva semanas, mas que pode não ser concluído antes que o presidente eleito Joe Biden tome posse, em 20 de janeiro.

A presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, alertou que os democratas vão lançar o processo a menos que Trump renuncie ou que o vice-presidente Mike Pence invoque a 25ª Emenda, onde o gabinete destitui o presidente.

“Ele é louco, desequilibrado e perigoso. Ele deve partir”, tuitou Pelosi, referindo-se a Trump. A nova ameaça de destituição ganhou força após a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump, que terminou com cinco mortos, incluindo um policial. O texto de impeachment que está sendo preparado pelos democratas culpa diretamente o presidente pelo incidente.

