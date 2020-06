Geral A polícia pede a prisão de homem que ameaçou e tentou extorquir 5 milhões de reais do governador de São Paulo

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O relatório final do inquérito indica que o acusado tentou "de maneira sórdida" tirar R$ 5 milhões do chefe do Executivo paulista. (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Polícia Civil de São Paulo indiciou e pediu a prisão preventiva de Hércules Cordeiro Torres por tentativa de extorsão ao governador do Estado João Doria (PSDB). O relatório final do inquérito indica que Hércules tentou “de maneira sórdida” tirar R$ 5 milhões do chefe do Executivo paulista.

Segundo o documento, Hércules tentou extorquir Doria por meio de mensagens de texto enviadas por uma conta no Instagram – @opdoriajr – e depois insistiu enviando áudios. Perícia realizada no celular do indiciado apontou a existência das gravações no aparelho.

As mensagens encaminhadas à primeira-dama de São Paulo, Bia Doria, diziam que o assassinato do governador teria sido encomendado por R$ 3 milhões e cobrava, para que não houvesse a execução, R$ 5 milhões.

A Polícia considerou que há “robustos indícios de autoria, inclusive (e principalmente), confissão do indiciado”. “Não convence a versão de que ‘queria apenas assustar’ as vítimas”, registrou o delegado ao indiciar Hércules Torres.

Segundo a Polícia Civil de São Paulo, “ponto fulcral” da investigação foi identificar que a namorada de Hércules Torres utilizava o sinal de internet de sua vizinha, sendo que um dos pontos de acesso da conta que enviou as ameaças a Bia Doria foi justamente tal rede.

Governador paraibano

O investigado está detido preventivamente desde maio por suspeita de ameaçar matar o ex-governador paraibano, Ricardo Coutinho (PSB), se ele não pagasse R$ 3 milhões.

Como no caso de Doria, Coutinho recebeu as mensagens pela web. No nordeste, o homem foi preso e indiciado pela tentativa de extorsão ao ex-governador da Paraíba.

Em seu celular estavam as ameaças a Doria. O investigado confessou os dois crimes, contra Coutinho e o governador paulista. A defesa dele alegou à investigação que seu cliente “queria apenas assustar” as vítimas.

O advogado de Doria, Fernando José da Costa, falou que quem cometer crimes virtuais contra o governador de São Paulo serão responsabilizados.

“Aqueles que, pessoalmente ou através da internet, praticarem crimes contra o governador Doria serão identificados, processados e condenados”, falou o advogado.

Em março, Doria havia recebido outras ameaças de morte em seu celular pessoal. Eram mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp contra as ações dele para combater a Covid-10 no estado de São Paulo.

Todas as ameaças, incluindo os números dos aparelhos de onde partiram, foram entregues ao Dope e a 1ª Delegacia Anti-Sequestro (DAS), na capital, que investigam o caso para tentar identificar os responsáveis pelas ameaças. A Polícia Militar cercou a residência do governador após as ameaças. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral