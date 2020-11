Rio Grande do Sul A Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de 100 mil reais durante abordagem a um carro na BR-290

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Dinheiro estava distribuído em cédulas de real e dólar, sem comprovação de origem. (Foto: Divulgação/PRF)

Durante operação de fiscalização na rodovia BR-290, em Caçapava do Sul (Região Central), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu em um automóvel Jetta uma quantia equivalente a mais de R$ 100 mil reais, sem comprovação de origem. O dinheiro estava distribuído em cédulas de reais e dólares no interior do veículo, com placa de Laguna (SC) e conduzido por um homem de 26 anos.

Também estava no carro um passageiro de 37 anos que deveria estar em casa, pois cumpre sentença alternativa de prisão domiciliar por tráfico de drogas. Nenhum dos dois ocupantes do automóvel conseguiu comprovar ou explicar a origem da pequena fortuna, transportava em uma bolsa – R$ 78 mil e US$ 5 mil dólares (quase R$ 30 mil, pelo câmbio oficial).

O detento foi encaminhado à polícia judiciária em Caçapava do Sul, ao passo que o motorista acabou liberado após prestar depoimento. Ambos serão investigados pelo crime de lavagem de dinheiro. Já as notas de real e dólar foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal em Santa Maria, também na Região Central do Estado.

Pássaros silvestres

Já em um trecho da BR-116 em Pelotas (Região Sul), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que transportava ilegalmente 120 pássaros silvestres no porta-malas de um carro. A ação contou com o apoio do serviço de inteligência da corporação.

Os agentes da PRF interceptaram uma Chevrolet Spin que estava sendo utilizada para o transporte ilegal dos animais. No porta-malas, foram encontradas diversas gaiolas, com cerca de 120 pássaros em situação de maus-tratos, com pouco espaço e ventilação. Havia cardeais, bico-duro, saíra-sete-cores e sangue-de-boi.

O condutor confessou que adquiriu as aves na região da fronteira com o Uruguai e as levava para serem comercializadas em São Paulo. Trata-se de um caso de reincidência: ele já havia sido preso pela própria Polícia Rodoviária Federal, no mês passado, ao transportar quantidade idêntica de pássaros na mesma Spin.

Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Pelotas, para o registro do flagrante por crimes ambientais. A corporação encaminhou os pássaros ao órgão ambiental responsável, enquanto o veículo era apreendido.

cvv

A semana tem sido agitada para a PRF: no final da tarde da terça-feira, também na BR-116 mas em Vacaria, agentes haviam apreendido mais uma carreta com o semirreboque clonado.

Durante uma fiscalização para combate a fraudes veiculares, os policiais abordaram um caminhão Mercedes-Benz que tracionava um semirreboque com placa de Balneário Camboriú. O motorista era funcionário da empresa proprietária dos veículos.

Ao realizaram o procedimento de identificação veicular, os policiais constataram adulteração nos elementos identificadores do semirreboque, levando à suspeita de prática conhecida como clonagem. Além do mal estado geral de conservação, o semirreboque estava sem a metade da placa traseira e com parte da estrutura de outro veículo similar emplacado em Lages (SC).

A carreta foi então removida ao depósito credenciado onde ficará à disposição da perícia criminal, que tentará identificar o veículo original. O motorista, por sua vez, foi conduzido à polícia judiciária em Vacaria.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul