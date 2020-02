Notícias A Polícia Rodoviária Federal prendeu um assaltante que usava revólver e pedras para atacar motoristas na BR-290

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Criminoso portava um revólver 38 e estava acompanhado de um comparsa, que fugiu. (Foto: Divulgação/PRF)

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) prenderam em flagrante, nas imediações de Eldorado do Sul (Região Metropolitana de Porto Alegre), um homem que tentava assaltar motoristas de veículos que trafegavam em um trecho da rodovia BR-290. Acompanhado de um cúmplice, ele usava pedras e um revólver calibre 38 para intimidar os condutores.

Ainda não há informações confirmadas se a dupla conseguiu efetivar algum roubo na região por meio desse expediente. O indivíduo foi autuado por porte ilegal de arma-de-fogo e conduzido à área judiciária. Já o segundo criminoso conseguiu escapar para um matagal nas imediações e não foi encontrado pelos policiais.

A situação havia sido denunciada à PRF por meio do telefone de emergência 191, motivando três agentes a se deslocarem a bordo de uma viatura até o ponto indicado. Perto dali, na entrada de um sítio, a dupla de suspeitos foi vista em um carro Chevette e passou por abordagem, com a identificação da posse irregular do revólver.

Mediante consulta ao sistema, constatou-se que o homem – cuja identidade não foi divulgada – constava como foragido da Justiça gaúcha, como alvo de um mandado de prisão por roubo, crime pelo qual ele também possui outros antecedentes. Ele não esboçou reação à abordagem e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Canoas.

“A Polícia Civil já está inteirada do assunto e será aberto um inquérito para apurar o incidente”, acrescentou o titular da 2ª DRM (Delegacia Regional Metropolitana), Mário Souza. Além do depoimento prestado pelo criminoso, serão analisadas imagens registradas por câmeras de segurança.

De acordo com o inspetor Felipe Barth, da Polícia Rodoviária Federal, não houve notificação de que crimes com esse perfil na região na noite de segunda-feira, quando foi efetuada a prisão. Ainda segundo ele, esse tipo de tentativa de roubo é mais provável de acontecer na região das ilhas do chamado “Delta do Guaíba” (Pintada, Flores, Marinheiros etc).

Brigada Militar

O feriado de carnaval não deu trégua para as corporações que atuam no setor da segurança pública do Estado. Na cidade de Brochier (Vale do Caí), a Brigada Militar realizou na manhã do último domingo um certo a três criminosos envolvidos na tentativa de roubo a uma residência e estabelecimento comercial no interior do município.

Guarnições seguiram de carro e helicóptero o veículo usado pelo grupo, que durante a fuga perdeu o controle do carro e correram em direção a um matagal em Montenegro, atirando contra os PMs, que reagiram matando dois suspeitos. Um terceiro indivíduo conseguiu fugir, sendo recapturado no dia seguinte junto com um quarto criminoso, encarregado do resgate.

A ação também resultou na apreensão de dois revólveres calibre 38, munição e um radiocomunicador sintonizado na frequência da Brigada. Participaram da captura integrantes do 5° Batalhão de Polícia Militar, o departamento de aviação da corporação e agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a corporação, três dos quatro indivíduos envolvidos na ocorrência possuíam diversos antecedentes criminais, inclusive por roubo a estabelecimento comercial e residências, homicídio, lesão corporal, roubo a veículo e um se encontrava foragido do sistema penal.

(Marcello Campos)

