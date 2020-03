Polícia A Polícia Rodoviária Federal recupera carreta que estava roubada há oito anos

Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

O veículo roubado estava sendo utilizado por uma transportadora. Foto: PRF/Divulgação

Um veículo do Mato Grosso do Sul que havia sido roubado em São Paulo foi recuperado neste domingo (1º) em Pantano Grande, no Rio Grande do Sul, durante operação de rotina.

Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização na BR 290, quando abordaram uma carreta com placas do Estado de Santa Catarina. Ao vistoriarem o veículo, os policiais perceberam indícios de adulteração nos sinais identificadores. Após várias horas de trabalho minucioso de identificação veicular, os agentes descobriram que ele estava com placas e numeração de chassi clonados.

A origem do veículo era do Mato Grosso do Sul e havia sido roubado em 2012, no Estado de São Paulo. A carreta estava adulterada e sendo utilizada por uma transportadora.

O condutor, natural de Santa Catarina, não possuía antecedentes criminais. Mesmo assim, ele foi conduzido à área judiciária local. O veículo, após perícia, ficará à disposição do proprietário.

