Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Os dados do levantamento mostram uma população de 203,1 milhões no País. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

O tamanho da população brasileira divulgado nos primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022, pelo IBGE, surpreendeu por ser abaixo do que demógrafos projetavam. Ainda assim, é suficiente para que o Brasil mantenha o posto de sétimo país mais populoso do mundo, com mais de 30 milhões de habitantes acima do oitavo colocado.

Os dados do levantamento mostram uma população de 203,1 milhões no país (203.062.512), um crescimento superior a 12 milhões de pessoas desde o último Censo, de 2010. Porém, dois dos maiores especialistas na questão demográfica do Brasil estimavam que o recenseamento apontasse algo entre 206 e 209 milhões.

O próprio IBGE, em projeções anteriores à realização da pesquisa, sugeria um número preliminar de 207 milhões. Já, segundo as previsões do Banco Mundial, o Brasil teria uma população ainda maior, de 215,3 milhões de habitantes em 2022 – ano do Censo.

Veja o ranking dos 10 países mais populosos:

– Índia: 1,428,627,663;

– China: 1,412,164,992;

– Estados Unidos: 335,136,000;

– Indonésia: 277,534,122;

– Paquistão: 240,485,658;

– Nigéria: 223,804,632;

– Brasil: 203,062,512;

– Bangladesh: 172,954,319;

– Rússia: 142,952,112;

– México: 128,455,567.

Mas, de acordo com os dados do Banco Mundial, mesmo com o total do país sendo menor do que o esperado, ele ainda é o sétimo mais populoso, atrás apenas de Índia; China; Estados Unidos; Indonésia; Paquistão e Nigéria.

Em oitavo lugar, com pouco mais de 170 milhões de habitantes, está Bangladesh, bem abaixo do total no Brasil. Além disso, a projeção do Banco Mundial aponta que em 2050 ainda haverá cerca de 27 milhões de indivíduos a menos no país asiático.

Crescimento mais lento

Os dados do IBGE mostram ainda que o ritmo de crescimento da população brasileira nunca foi tão lento, e que a transição para uma queda no número de habitantes pode estar mais próxima do que se imaginava.

No período de 2010 a 2022, a taxa de crescimento foi de 0,52%, a mais baixa de toda a série histórica. O percentual está em ritmo de queda desde o período entre 1950 e 1960, quando atingiu o ápice de 2,99%.

Porém, a redução em relação ao último Censo – quando a taxa era mais que o dobro, de 1,17% – foi a mais acentuada desde o início do século passado e da maior consistência na realização dos recenseamentos.

Para que serve o Censo

A palavra vem do latim census e quer dizer “conjunto dos dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, província, estado, nação”.

O Censo, realizado a cada dez anos, é a mais ampla pesquisa sobre a população brasileira e é feita mediante visita ou coleta de informações em todos os domicílios do país.

O levantamento é usado como base para diversas políticas públicas, como distribuição de vacinas, e também como critério para repasses de recursos da União para municípios. É ainda a base para pesquisas eleitorais e investigações acadêmicas.

