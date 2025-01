Política A posse de Donald Trump foi vista por lideranças da direita brasileira como oportunidade de acumular prestígio político em nosso País

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o coach Pablo Marçal estiveram na capital americana no dia da cerimônia. Foto: Reprodução O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o coach Pablo Marçal estiveram na capital americana no dia da cerimônia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A posse de Donald Trump mais uma vez como presidente dos Estados Unidos, ocorrida em Washington na segunda-feira (20), foi vista por lideranças da direita brasileira como oportunidade para capitalizar politicamente com vistas a 2026.

Nomes como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o coach Pablo Marçal (PRTB) estiveram na capital americana no dia da cerimônia e exploraram a figura do republicano para suas multidões de seguidores.

Terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo tem sido o principal articulador da extrema direita brasileira junto a aliados internacionais, sobretudo ao círculo próximo a Trump. Ele esteve em Washington ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do ex-ministro do Turismo de seu pai, Gilson Machado (PL-PE), e do próprio filho do pernambucano, o vereador de Recife Gilson Machado Guimarães, para o evento do novo presidente.

Eduardo marcou presença no baile de gala após a cerimônia de posse e publicou o momento de uma videoconferência com seu pai enquanto Trump e a primeira-dama Melania dançavam no salão. Bolsonaro foi impedido de viajar aos Estados Unidos por estar com o passaporte retido pela Polícia Federal em razão da investigação da qual é alvo por tentativa de golpe de Estado. O vídeo de Eduardo soma 6,2 milhões de visualizações.

A polêmica acerca da ida à cerimônia — o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes mandou o ex-presidente comprovar a veracidade do convite – e o fato de a família Bolsonaro ter ficado de fora da cerimônia de posse – como Washington registrou uma temperatura máxima de -2 ºC naquele dia, o espaço para os convidados foi alterado e ficou mais restrito – incomodou Eduardo. Nos últimos dias, ele tem reforçado a exclusividade do acesso que tem junto ao americano.

“Ontem nós fomos ao baile de gala do presidente Trump. Ele fez questão de nos colocar, Michelle, Eduardo também, logo na primeira mesa para que tivesse total acesso a ele”, diz um vídeo publicado por Machado e compartilhado por Eduardo.

Ex-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Marçal publicou numa rede social um vídeo ao lado de Trump, como se tivesse o encontrado na festa após a cerimônia de posse – gravação que nem mesmo Eduardo conseguiu naquele dia.

Na abordagem, o brasileiro pede ao americano que “salve o Brasil”, em que o presidente acena e responde que gosta do País. O candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024 publicou 17 vídeos que somam 46 milhões de visualizações – a publicação com Trump soma sozinha 17 milhões até esta quarta-feira, 22.

Detalhes do cenário, no entanto, apontam que o conteúdo pode não ter sido gravado naquela oportunidade, e sim num evento sediado no resort do presidente em Mar-a-Lago, na Flórida. O ex-coach não diz em qual dia o vídeo foi gravado, e sua assessoria não soube confirmar a data. A polêmica logo se alastrou e virou munição para os bolsonaristas desafetos de Marçal.

Eduardo comentou numa publicação no X (antigo Twitter) dizendo que até Marçal havia chegado perto de Trump, mas o deputado e sua madrasta Michelle, não. Ele respondeu: “kkkkkkkkkkk, todos os dias acordam um malandro e um otário. Em algum momento do dia eles se cruzam (risos)”. Em seguida, publicou uma enquete: “E você? É otário nessa história?”.

Nessa quarta, ele voltou ao assunto e criticou sites bolsonaristas que haviam noticiado o vídeo enganoso de Marçal: “Por qual motivo eles estariam dando espaço a isso? Não precisa nem saber que o local é Mar-a-Lago, basta ver que Trump está sem smoking”, referindo-se ao traje obrigatório para a festa de gala desta semana.

Eduardo e Marçal são potenciais presidenciáveis. Aliados de Bolsonaro defendem que o seu terceiro filho possa herdar sua vaga, numa estratégia similar à da chapa Lula-Haddad em 2018, para tentar derrotar o PT daqui a dois anos. O coach, por sua vez, passou os últimos dias respondendo mensagens no Instagram sobre sua candidatura, e reafirmando sua empreitada eleitoral.

Acompanhando Marçal nos Estados Unidos, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), estrela do bolsonarismo, entrou na mira de aliados de Bolsonaro ao gravar vídeos com o ex-coach, que está pavimentado uma pré-candidatura à Presidência da República como possível concorrente do “candidato oficial” do ex-presidente. O comunicador Kim Paim, dono de um canal no YouTube com 817 mil inscritos entre eles membros da família Bolsonaro, foi um dos criticaram o episódio. As informações são do portal de notícias O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/a-posse-de-donald-trump-foi-vista-por-liderancas-da-direita-brasileira-como-oportunidade-de-acumular-prestigio-politico-em-nosso-pais/

A posse de Donald Trump foi vista por lideranças da direita brasileira como oportunidade de acumular prestígio político em nosso País

2025-01-23