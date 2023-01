Geral A posse de Eduardo Leite, o primeiro governador gaúcho, em um século, a ser reeleito

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Leite assumiu o cargo para o período de 2023 a 2026, em sessão solene na Assembleia Legislativa do RS. (Foto: Celso Bender/AL-RS)

Eduardo Leite, primeiro governador, em um século, a ser reeleito no Rio Grande do Sul, tomou posse na manhã desse domingo (1°), em sessão solene na ALRS (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul). Ele assumiu o cargo para o período de 2023 a 2026, ao lado do vice-governador Gabriel Souza, também empossado na mesma ocasião.

A solenidade se iniciou às 10h15min, no plenário 20 de Setembro, e foi conduzida pelo presidente do Legislativo, deputado Valdeci Oliveira. Após proferir o compromisso constitucional, Leite assinou o termo de posse, assim como Gabriel Souza.

Em seu discurso de posse, Leite exaltou o reencontro com a população gaúcha e relembrou desafios e êxitos de seu primeiro mandato. “Estamos aqui reencontrando o mesmo desejo de futuro e impulsionados pela mesma garra. É motivo de muito orgulho a caminhada que nos trouxe até aqui, das primeiras reformas aprovadas por uma Assembleia Legislativa sensível aos anseios da população que nos elegeu até os históricos investimentos do programa Avançar. Fizemos muito e fizemos juntos. Mas tão fundamental quanto o que fizemos, foi o como fizemos. Mostramos que é possível construir um novo Rio Grande do Sul com diálogo e tolerância. Que é possível fazer política com firmeza e convicção, sem negociatas, confrontos e ataques”, completou.

Leite também destacou as prioridades para a nova gestão, sendo a educação a principal delas. “Iremos melhorar a qualidade da educação e do aprendizado no Rio Grande do Sul. Arrumamos as contas, estamos arrumando o governo e vamos arrumar a escola. É a partir da educação que nivelaremos as oportunidades e proporcionaremos o mesmo ponto de partida para que os nossos jovens estejam preparados para os desafios econômicos e humanos no novo milênio”, projetou.

“Mostramos que é possível fazer política com firmeza e convicção, sem negociatas, confrontos e ataques, sem agredir adversários ou quem discorda de um determinado ponto de vista. Praticamos uma política que não aposta em rupturas ou traumas. Acolhemos civilizadamente a divergência”, disse Leite.

Entre outros objetivos, Leite destacou o projeto de consolidar o Rio Grande do Sul como um polo nacional de qualidade no atendimento à saúde, “com investimentos em estrutura e garantia de fluidez financeira para a prestação de serviços”.

A cerimônia, comandada pelo presidente por Valdeci Oliveira (PT), reuniu autoridades que lotaram o Plenário 20 de setembro e suas galerias. No Teatro Dante Barone, familiares, amigos e partidários acompanharam o ato por meio de um telão.

Em seu discurso, Valdeci falou sobre democracia, entendimento e diálogo e condenou a violência política. “Hoje, aqui no Farroupilha, estamos promovendo a celebração da liberdade, do reconhecimento mútuo, do entendimento de que o oponente não é um inimigo a ser debelado. Estamos de forma coletiva e pluripartidária afirmando, em alto e bom som, que o diálogo é ainda o melhor caminho a ser trilhado”, apontou.

O presidente do Parlamento disse que o ato de posse simboliza o entendimento de que o voto de “cada homem e de cada mulher precisa ser garantido e respeitado”, pois foi registrado por um sistema “fiscalizável e acompanhado de perto por inúmeras entidades, incluindo partidos políticos”. Ele ressaltou também que não há porto seguro para a vida em sociedade sem a prática da concertação e da convivência política, e sem a existência de mesas de negociação, nas quais os embates de ideias e projetos são positivos.

Valdeci defendeu ainda o imperativo de o Brasil afastar a violência e o ódio de seus espaços públicos. “As disputas políticas são bem-vindas, mas fora da esfera do ódio. Ódio e política não combinam, não funcionam e não produzem avanços”, alertou.

Depois de empossado governador do Estado, Eduardo Leite, acompanhado de autoridades e familiares, deixou a Assembleia Legislativa, atravessou a rua Duque de Caxias, no centro de Porto Alegre, e foi recebido, na frente do Palácio Piratini, por Ranolfo Vieira Júnior, que estava encerrando nove meses de governo à frente do Executivo estadual.

Os cumprimentos marcaram o início da cerimônia de transmissão de cargo de governador. Leite assinou a ata de assunção ao cargo, seguido do vice-governador Gabriel Souza. A solenidade lotou o Salão Negrinho do Pastoreio, tradicional local de importantes anúncios do governo. As informações são do Palácio Piratini e da ALRS.

