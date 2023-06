Política A poucos dias de ser demitida, ministra do Turismo vai a Lisboa; saiba o motivo

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A saída de Daniela Carneiro da pasta é dada como certa dentro do governo. (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio à sobrevida que ganhou na chefia do Ministério do Turismo, a ministra Daniela Carneiro vai viajar, na próxima semana, para Portugal para participar do XI Fórum Jurídico de Lisboa. Sua saída da pasta é dada como certa dentro do governo, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve deixar a decisão de demiti-la após o retorno da viagem à Europa.

Daniela vai se afastar do comando do Turismo no período de domingo (25) a quinta-feira (29). O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), nessa quinta-feira (22), e é assinado pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, em função da viagem de Lula à Itália e à França. O petista volta ao Brasil neste sábado (24).

Diversos ministros do governo Lula, porém, também vão estar presentes no evento. Entre eles Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), José Múcio (Defesa), Camilo Santana (Educação), Jader Filho (Cidades), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Vinícius Carvalho (Controladoria-Geral da União).

Membros de outros Poderes, como o Legislativo e o Judiciário, foram convidados e também vão marcar presença, como os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), respectivamente, além de Marcelo Rebelo (presidente de Portugal), dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e André Mendonça.

Lula deve deixar a decisão de demitir a ministra do Turismo para depois da viagem que está fazendo à Europa. A saída dela já é ponto pacífico dentro do governo, mas o chefe do Executivo tem adiado a definição, devido à relação de proximidade que tem com a ministra. O petista embarcou para o continente europeu na última terça-feira (20) e chega a Brasília neste sábado..

De todo modo, a ministra já começou a se despedir do governo. No dia 15 deste mês, durante uma reunião de Lula com todos os ministros, ela apresentou um vídeo com as ações implementadas pela pasta desde que assumiu, no início do ano. Daniela destoou dos colegas e discursou por 17 minutos na ocasião.

O União Brasil aguarda a mudança desde que Daniela anunciou, em abril, que deixaria a legenda e, ao longo do mês passado, deu recados a Lula de que a troca seria necessária caso o presidente quisesse contar com os votos do partido no Congresso. Em votações de temas delicados para o governo, a legenda votou em peso contra o Palácio do Planalto.

No dia 13, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, participou de um jantar com deputados do União Brasil. O evento praticamente selou a troca. O substituto deve ser o deputado Celso Sabino (PA), que tem o apoio da maioria da bancada para chefiar o Turismo. Depois, o titular afirmou que a possível demissão de Daniela é algo “absolutamente natural”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/a-poucos-dias-de-ser-demitida-ministra-do-turismo-vai-a-lisboa-saiba-o-motivo/

A poucos dias de ser demitida, ministra do Turismo vai a Lisboa; saiba o motivo

2023-06-22