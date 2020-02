Notícias A prefeitura de Porto Alegre e os governos estadual e federal vão cooperar no projeto de concessão do Trensurb

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Serviço é operado na Região Metropolitana desde 1985. (Foto: Lucas Quadros/Arquivo Trensurb)

Representantes da prefeitura de Porto Alegre e dos governos estadual e federal assinaram um acordo de cooperação técnica para obtenção e compartilhamento de informações de apoio ao projeto de concessão do metrô na Região Metropolitana. O serviço é operado desde 1985 pela Trensurb (federal) mas sob responsabilidade estadual da Metroplan (Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional).

O acordo também inclui a definição de agentes e ajustes necessários ao processo de desestatização do Trensurb, a partir dos serviços técnicos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). “O diálogo é fundamental para questões de comum interesse”, ressaltou o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles. “Esta formalização é um passo importante para avançarmos na questão.”

Presenças

O encontro foi realizado nessa quarta-feira na sala de governança do Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), na capital gaúcha. Os secretários Agostinho Meirelles (Articulação e Apoio aos Municípios) e Bruno Vanuzzi (Parcerias), bem como o diretor-superintendente da Metroplan, Rodrigo Schnitzer, receberam integrantes da SPPI (Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos) e do BNDES.

Também estiveram presentes o Secretário de Fomento e Apoio a Parcerias de Entes Federativos, Wesley Cardia, o diretor de Programa da Secretaria de Fomento e Apoio a Parcerias de Entes Federativos, Marcel Oliveira Barbosa, todos vinculados à SPPI.

A lista incluiu, ainda, a superintendente da Área de Estruturação de Empresas e Desinvestimento do BNDES, Lidiane Delesderrier Gonçalves, o secretário-adjunto da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Nelcir Tessaro, e o secretário extraordinário de Mobilidade de Porto Alegre, Rodrigo Mata Tortoriello.

(Marcello Campos)

Voltar Todas de Notícias

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário