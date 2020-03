Notícias A prefeitura de Porto Alegre orienta as produtoras a cancelarem eventos, evitando assim as aglomerações que favorecem a propagação do coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Assunto esteve na pauta de uma das diversas reuniões de Marchezan (D) nessa segunda-feira. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

A SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) de Porto Alegre está orientando as produtoras culturais a cancelarem todos os eventos com mais de 100 pessoas que estejam programados para os próximos dias. Motivada pelas diretrizes de prevenção ao contágio por coronavírus, a medida está no foco de um novo encontro previsto para a semana que vem.

“Produtores culturais alinharam com o prefeito a melhor forma de conduzir o entretenimento da Capital em meio às ações de combate e prevenção ao coronavírus”, relatou o site oficial www.portoalegre.rs.gov.br. “Eles entenderam a preocupação do Executivo e dispuseram a cancelar os eventos, seguindo o que será determinado em decreto municipal.”

Nessa segunda-feira, uma série de reuniões entre representantes da prefeitura, líderes empresariais e especialistas. abordou o trabalho integrado de prevenção contra a doença, dando sequência a debates promovidos na última sexta-feira e que contaram com a participação da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) e a rede hospitalar da capital gaúcha.

“A iniciativa faz parte do Plano Municipal de Contingência para o Novo Coronavírus, apresentado no dia 5 de março”, ressalta o Executivo. “A ideia é dar sequência ao trabalho conjunto de prevenção, comunicação e esclarecimento em relação ao contágio e à transmissão do coronavírus.”

O prefeito Nelson Marchezan Júnior já havia determinado a criação de um grupo de trabalho focado na organização da prestação de serviço público durante a pandemia. As autoridades municipais também orientam as pessoas que estiveram recentemente em países ou Estados brasileiros com grande índice de contaminação, ou então em contato com pacientes suspeitos de contágio, que trabalhem de forma remota, por meio de sistemas como o “home-ofice”.

À tarde, ele se encontrou com responsáveis pelas escolas comunitárias e prestadoras de serviços contratualizados. As orientações aos prestadores de serviços serão oficializadas em comunicado a cada entidade. Além das áreas de educação e assistência social, o prefeito se reuniu com o presidente da Câmara de Vereadores, Reginaldo Pujol, defendendo a importância da análise, pelo Legislativo, de medidas em tramitação, como a contratação de profissionais para a Operação Inverno e o pacote de mobilidade que poderá ter amplo impacto na tarifa de ônibus de Porto Alegre.

Transporte

Representantes de empresas do transporte público também estiveram no gabinete de Marchezan e se comprometeram a reforçar a higienização nos ônibus, lotações, táxis e veículos de aplicativos. Diretores da ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros), ATM (Associação de Transporte Metropolitano) e Companhia Carris Porto-Alegrense garantiram que farão a higienização dos ônibus ao longo do dia. Os taxistas, por sua vez, solicitaram ainda à prefeitura material de divulgação para orientar os passageiros.

(Marcello Campos)

