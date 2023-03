Geral A presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte e o namorado são encontrados mortos dentro de casa

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

A principal linha de investigação do caso da morte é feminicídio seguido de suicídio, segundo a Secretaria da Segurança Pública. (Foto: Reprodução)

A presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte (CE), Yanny Brena (PL), e seu namorado, Rickson Pinto, ambos de 26 anos, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (3) dentro da casa em que moravam, no interior do Ceará. Eles foram encontrados pela empregada doméstica que trabalha com eles, que logo entrou em contato com as autoridades.

Na casa, não existem sinais de invasão. Em Yanny e Rickson, não há evidências de ferimentos provocados por armas de fogo. Segundo a TV Verdes Mares Cariri, afiliada da TV Globo, apuração preliminar da polícia indica que havia cordas onde os corpos foram encontrados, e os dois teriam morrido de mãos dadas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará afirmou que o caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional e pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte. “Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento”, diz a nota.

A causa oficial das mortes deve ser informada oficialmente após conclusão da perícia, em até 30 dias. A principal linha de investigação do caso da morte é feminicídio seguido de suicídio, segundo as informações mais recentes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

Conforme assessores da vereadora informaram ao portal de notícias G1, Yanny não presidiu a sessão da Câmara de quinta-feira e não falou com os colegas de trabalho desde o dia anterior.

Na última sessão que presidiu, na terça-feira, Yanny comemorou a aprovação do reajuste do pagamento dos servidores municipais e afirmou que, em sua gestão, “o servidor público é respeitado e valorizado”.

“Aprovamos há pouco, por unanimidade, o projeto de autoria da Mesa Diretora que reajusta em 11,7% os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Na nossa gestão, o servidor público é respeitado e valorizado”, disse, na ocasião.

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), decretou luto oficial de três dias. Em uma rede social, ele disse ter recebido a notícia das mortes “com muita consternação”.

“Com muita consternação recebi a notícia do falecimento da nossa querida Yanny Brena, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Neste momento de dor, externo os meus mais sinceros sentimentos de pesar aos seus familiares, aos amigos, aos vereadores e ao povo da nossa cidade de modo em geral. Que Deus dê conformação a todos, neste momento de grande comoção”, escreveu o prefeito.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também utilizou uma rede social para lamentar a morte da vereadora e do namorado.

“Lamento profundamente o falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. A causa das mortes está sendo investigada. Que Deus conforte as famílias e os amigos neste momento de imensa dor”, publicou o governador. As informações são do jornal O Globo.

