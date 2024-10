Política A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, disse que o ministro Alexandre Padilha, titular das Relações Institucionais do governo Lula, ofende o PT “fazendo graça”

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Sobre o resultado das eleições, Padilha disse que o PT "não saiu do z4", em referência aos quatro últimos colocados de um campeonato de futebol. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), disse nessa terça-feira (28) que o ministro Alexandre Padilha (PT-SP), titular das Relações Institucionais do governo Lula, ofende o PT “fazendo graça” e que ele deveria focar na articulação política com o Congresso.

A crítica da presidente veio após uma fala do ministro a respeito do desempenho do PT nas eleições municipais. Ele comparou o resultado do PT nas urnas à zona de rebaixamento de um campeonato de futebol ao afirmar que a sigla “não saiu do z4”.

“Ofender o partido, fazendo graça, e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças”, escreveu em uma rede social.

A presidente do PT afirmou que o ministro deveria focar na articulação política, uma de suas tarefas, e ligou o desempenho da legenda nas urnas ao trabalho do titular da pasta.

“Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula Livre e Lula Presidente, quando poucos acreditavam”.

Gleisi afirmou também que precisa “refrescar a memória de Padilha”.

A presidente do PT disse que o desempenho do partido foi afetado pelo governo federal, que é de ampla coalização, e que o país passa por uma “ofensiva de extrema direita”. Os principais vencedores do pleito municipal – PSD, MDB e PP – fazem parte da base governista.

“O PT, desde 2016, entrou no fim da tabela do Z4 das eleições municipais. O PT tem um debate a fazer com o segmento dos trabalhadores, sobretudo os que ganham de 2 a 10 salários mínimos, que por algum motivo não se sentem representados”, disse o ministro, que usou como comparação a zona de rebaixamento de campeonatos de futebol.

Padilha negou que o partido precisa de uma modernização no debate, mas declarou que a sigla “precisa pensar melhor os meios de comunicação nas grandes e médias cidades”.

Ainda segundo o ministro, Lula ligou para Guilherme Boulos (PSOL) após a derrota no domingo (27) para parabenizá-lo pela campanha. Também falou com os outros candidatos aliados vitoriosos, como Evandro Leitão, em Fortaleza (CE), e Caetano, em Camaçari (BA).

“Acho que ele (Boulos) sai com uma estatura muito importante. Ele enfrentou o tsunami da reeleição que houve nesta eleição, e enfrentou a atitude criminosa do estado de SP. Algo que nunca vi acontecer na história de SP (…) nunca utilizaram dos meios de poder para disseminar uma mentira no dia de eleição com o seu candidato do lado”, declarou. O ministro se refere à fala do governador Tarcísio de Freitas de que a facção criminosa PCC teria apoiado a campanha do psolista.

Desempenho

O PT conquistou apenas uma capital nas eleições municipais deste ano. Evandro Leitão se elegeu prefeito de Fortaleza em uma disputa voto a voto contra o candidato do PL, André Fernandes. Em 2020, o partido não tinha conquistado nenhuma capital.

O partido também ensaiou recuperação entre as cidades com mais de 200 mil habitantes, conquistando 6 neste pleito contra 4 no pleito passado. Em relação total de municípios brasileiros, o partido pulou de 179 para 252 prefeituras conquistadas.

