Política A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, diz que o governo Lula está preocupado com reprovação

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Conforme Gleisi, Lula tem trabalhado para “corrigir” a percepção da população sobre as ações do Executivo. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Dentre todos os temas apresentados nos dois dias de festas pelos 45 anos do Partido dos Trabalhadores (PT) no Rio de Janeiro, a queda de popularidade do governo Luiz Inácio Lula da Silva foi o único tópico que não encontrou espaço nos discursos de integrantes do partido. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, foi a única a comentar o tópico.

Em discurso no sábado (22), segundo dia de evento, Lula não fez menções ao assunto, mas disse que “não é maluco” para ter um governo fracassado após sair do segundo mandato com aprovação de 80%. No dia anterior, em entrevista a jornalistas, Gleisi disse que o presidente Lula se preocupa com as pesquisas que demonstram uma queda na aprovação do governo.

De acordo com a presidente do partido, Lula tem trabalhado para “corrigir” a percepção da população sobre as ações do Executivo. “O presidente tem preocupação, está procurando tomar medidas para corrigir isso. Tivemos a ausência do presidente por esse período, por conta do tratamento que ele fez. Depois aquela fake news do Pix. Então, acho que foi uma conjunção de fatores que levou a isso, mas é o momento e a gente vai recuperar”, afirmou.

A última pesquisa Datafolha, divulgada em 14 de fevereiro, mostrou o pior nível de aprovação em todos os três mandatos do presidente Lula, com a reprovação também em nível recorde. O Datafolha apontou que 41% dos eleitores reprovam o governo do petista, contra 24% aprovam. Na pesquisa anterior, de dezembro de 2024, a aprovação de Lula era de 35% e a reprovação, 34%.

Ainda de acordo com Hoffmann, é uma “pesquisa ruim”, mas retrata o momento: “É consequência de uma série de fatos que aconteceram nos últimos três meses. Uma especulação muito forte sobre o dólar, com uma tentativa de desacreditar a política fiscal do governo”, afirmou.

Gleisi reconheceu que o preço dos alimentos está alto, mas disse que o governo está trabalhando para superar isso. “A comida está cara, sim, resultado da especulação do dólar, do aumento das exportações e das crises do clima”, disse. Também afirmou que o preço dos combustíveis e da energia elétrica é resultado das privatizações feitas nos anos anteriores.

Na sequência, em discurso ao público, Lula elogiou a gestão de Gleisi à frente do partido. “Não tem ninguém no PT com a capacidade de presidir o partido como a companheira Gleisi”, disse, ao lembrar que ela recebeu críticas quando se candidatou ao partido pela primeira vez, em 2017.

“Graças a Deus, o partido compreendeu a necessidade de te eleger, porque se não fosse você, eu não sei se a gente teria um homem capaz de aguentar a barra que você aguentou para defender o PT”, completou Lula.

Em meio às discussões sobre reforma ministerial, ela tem sido cotada para a assumir o ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República, no lugar de Márcio Macêdo, que vem sendo ventilado como possível nome para a presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

