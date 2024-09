Brasil A primavera começa oficialmente neste domingo; saiba como será o clima

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A primavera se encerra no Brasil às 06h20 (horário de Brasília) do dia 21 de dezembro de 2024.(Foto: Jefferson Bernardes/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primavera 2024, no Brasil, começa oficialmente neste domingo, dia 22 de setembro, às 9h44 (horário de Brasília). Para a estação, os brasileiros podem esperar um clima seco até meados de novembro, segundo o Prognóstico da Primavera elaborado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Os meteorologistas explicam que a definição e a qualidade do período chuvoso nesta estação – nas regiões CentroOeste, Sudeste, em parte da Região Sul e no centro-sul da Região Norte – dependem do processo de convergência de umidade vinda da Amazônia. Já a primavera no Nordeste costuma ter volumes de chuva inferiores a 100 milímetros (mm), principalmente no norte do Piauí e noroeste do Ceará.

A expectativa é que as chuvas fiquem acima da média em alguns pontos isolados, como Acre, Roraima, sudoeste do Amazonas, sudeste da Bahia e Rio Grande do Sul. Também espera-se o retorno gradual das chuvas nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No entanto, o sul do Amazonas – onde se concentram ainda muitos focos de incêndios – deve continuar sofrendo com a seca e as queimadas até o final de outubro.

Em relação à temperatura, os termômetros vão subir em grande parte da Região Norte, interior do Nordeste e em alguns pontos da parte central do país.

A professora Ana Ávila, pesquisadora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Universidade Estadual de Campinas (Cepagri/Unicamp), explica o que deve provocar o aumento das temperaturas. “A primavera tende a ter uma demora em estabelecer esse regime de chuvas na região central do país e, com isso, a gente tem temperaturas elevadas, que é o que se espera de um período mais prolongado ainda na primavera.”

La Niña

Os meteorologistas afirmam que o fenômeno climático La Niña já deve começar no Brasil agora em setembro, com 58% de chances de ocorrências no trimestre que vai até novembro. Já no trimestre de outubro a dezembro de 2024, a probabilidade de ocorrer o fenômeno aumenta para 60%.

O La Ninã se caracteriza pelo resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, ao contrário do El Niño, que é o aquecimento dessas águas. A pesquisadora Ana Ávila afirma que, em 2024, o La Ninã não deve ocorrer com muita intensidade e extensão. E detalha os impactos do fenômeno no clima do Brasil nesta primavera.

“Os modelos estão apontando uma tendência de redução de chuvas, embora nesses próximos dias, por exemplo, haja uma situação de chuvas em excesso no Sul, com risco de alagamentos e enchentes no Rio Grande do Sul, principalmente. Mas a longo e médio prazo, não se espera chuvas mais tão volumosas, exatamente por conta da La Ninã, que tem uma tendência de redução do volume de chuvas no sul do país e aumento do volume de chuvas no norte.”

A primavera se encerra no Brasil às 06h20 (horário de Brasília) do dia 21 de dezembro de 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/a-primavera-comeca-oficialmente-no-brasil-neste-domingo-saiba-como-sera-o-clima/

A primavera começa oficialmente neste domingo; saiba como será o clima

2024-09-21