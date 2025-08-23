Mundo A promessa de campanha de Trump, de caçar imigrantes ilegais em massa se aproxima cada vez mais da realidade

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Mudança de foco Prisões de imigrantes sem condenação ou acusações anteriores aumentaram quase 20 vezes desde maio. (Foto: Reprodução)

A promessa de campanha do presidente dos EUA, Donald Trump, de caçar imigrantes ilegais em massa se aproxima cada vez mais da realidade. Na primeira semana de agosto, as deportações alcançaram quase 1,5 mil por dia, segundo os últimos dados, um ritmo não visto desde o governo de Barack Obama.

Com uma injeção de dinheiro proveniente da lei de política doméstica de Trump assinada em julho – um financiamento extra de US$ 76 bilhões que o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) pode gastar em quatro anos –, a agência parece pronta para ampliar ainda mais suas operações.

Pelo menos 180 mil pessoas foram deportadas pelo ICE sob Trump até agora. No atual ritmo, a agência está a caminho de deportar mais de 400 mil em seu primeiro ano de governo, bem mais do que as 271 mil que o ICE removeu até um ano atrás, mas aquém da meta de Trump de 1 milhão de deportações por ano. Esse seria o maior número desde o ano fiscal de 2014, quando o governo Obama registrou 316 mil deportações pelo ICE. O recorde do democrata foi no ano fiscal de 2013, quando 438 mil imigrantes foram deportados.

O Departamento de Segurança Interna afirma que o total de expulsões até agora é de 332 mil. Mas esse recorte inclui pessoas que são barradas ou deportadas rapidamente nas fronteiras dos EUA. As operações do ICE têm provocado protestos, mas o governo mantém ritmo agressivo. Trump pode estar alcançando Obama, que defensores dos imigrantes costumavam chamar de “deportador-chefe”.

A natureza das operações, no entanto, tem sido muito diferente. As centenas de milhares de imigrantes deportados sob Obama eram principalmente pessoas que cruzavam a fronteira. Sob Trump, os agentes caçam imigrantes em áreas urbanas e fazendas do interior dos EUA.

Em maio, Stephen Miller, um conselheiro de política de imigração da Casa Branca, ordenou aos líderes do ICE que escalassem as prisões de forma geral, mesmo que isso significasse ampliar seu escopo para além dos imigrantes com antecedentes criminais.

Desde então, quase todo o aumento nas prisões foi de pessoas sem condenações. As prisões de imigrantes com registro anterior de condenação por crimes violentos aumentaram de 1,1 mil, em dezembro, para 1,9 mil, em junho. Ao mesmo tempo, as prisões no geral triplicaram para mais de 28 mil e as prisões de pessoas sem ficha corrida aumentaram quase 20 vezes. Com informações do portal Estadão.

Voltar Todas de Mundo











