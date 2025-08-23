Mundo Avião ultrassecreto da Força Aérea dos Estados Unidos é visto na Área 51 e reacende mistério sobre base militar

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

O RAT55 é reconhecido pelo nariz avantajado e pelo formato curvado. Sua principal função é testar a furtividade de outras aeronaves em voo, incluindo caças e protótipos como o B-21 Raider. (Foto: Reprodução)

Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos foi flagrado em uma rara aparição na Área 51, no deserto de Nevada, e voltou a alimentar especulações sobre atividades secretas na base militar mais enigmática do país. Trata-se do Boeing 737-200 modificado, conhecido como RAT55, usado como plataforma de testes de radar.

Segundo o Daily Mail, o registro foi feito pelo fotógrafo e entusiasta da aviação Michael Rokita, que estava a cerca de 40 km de distância, no topo da montanha Tikaboo Peak. As imagens, feitas com uma câmera Nikon P1000 e um conjunto adaptado de binóculos com smartphone, mostram o jato realizando manobras de toque e arremetida antes de pousar na pista 32 da instalação de Groom Lake.

Logo em seguida, o avião entrou no enigmático Hangar 18, cujas portas se abriram em uma cena que, segundo Rokita, lembrava um filme de ficção científica. Ele identificou ainda o indicativo de chamada da aeronave, “Saber 98”, que reforça a ligação entre o jato e o hangar.

O RAT55 é reconhecido pelo nariz avantajado e pelo formato curvado. Sua principal função é testar a furtividade de outras aeronaves em voo, incluindo caças e protótipos como o B-21 Raider. Em missões, costuma desligar o transponder para não aparecer nos radares, voando em áreas restritas próximas à Base Aérea de Edwards.

Relatos apontam que a aeronave raramente deixa o estado de Nevada, o que torna o flagrante ainda mais curioso para os observadores.

O episódio revive histórias antigas, como a do pesquisador Jerry Freeman, que em 1996 teria invadido por acidente uma área restrita da base enquanto buscava diários da Corrida do Ouro de 1849. Freeman afirmou ter visto luzes misteriosas que se abriam e fechavam no centro do lago seco e relatou sentir o solo tremer sob seus pés, sinais de que algo altamente confidencial estava em testes.

Por décadas, a Área 51 foi negada pelas autoridades americanas, até ser oficialmente reconhecida em 2013. Mesmo assim, quase trinta anos após o relato de Freeman, os rumores sobre alienígenas e projetos secretos continuam mais vivos do que nunca.

A Área 51 foi oficialmente reconhecida pelo governo americano apenas em 2013, após décadas de negação. Ainda assim, quase trinta anos depois do relato de Freeman, os rumores sobre projetos secretos e a presença de tecnologia alienígena seguem alimentando teorias da conspiração. Com informações do portal O Globo.

