Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Até agora, no ano fiscal de 2025, foram emitidos 1.490 vistos H-2B para caminhoneiros. No ano passado, o governo havia concedido 1.400 desses vistos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão da emissão de vistos para motoristas de caminhão, sob a acusação de que supostamente os estrangeiros colocam “a vida dos americanos em risco” nas estradas.

“Com efeito imediato, suspendemos a emissão de vistos de trabalho para caminhoneiros comerciais”, anunciou na rede social X o secretário de Estado, Marco Rubio, sobre um tema cada vez mais importante para os apoiadores do presidente Donald Trump.

“O número crescente de estrangeiros que dirigem caminhões de grande porte nas estradas americanas coloca em risco a vida dos cidadãos e prejudica o sustento dos caminhoneiros americanos”, acrescentou Rubio, que não apresentou números que sustentem a acusação.

O governo Trump já havia reclamado de que muitos caminhoneiros estrangeiros não falavam inglês. Muitos brasileiros trabalham como motoristas de caminhão nos Estados Unidos. Atualmente, quase metade dos caminhoneiros nos EUA são de outros países, especialmente do México, América Central, Ásia e América do Sul.

A decisão ocorre em um momento difícil para o setor atrair e reter motoristas, devido à natureza árdua do trabalho. A indústria ainda se recupera de uma escassez de motoristas, que chegou a 78.800 profissionais em 2022, segundo a American Trucking Associations.

Até agora, no ano fiscal de 2025, foram emitidos 1.490 vistos H-2B para caminhoneiros. No ano passado, o governo havia concedido 1.400 desses vistos. O visto H2B é uma permissão temporária para trabalho nos EUA e, diferentemente do visto H1B, não requer que o profissional seja especializado ou tenha formação acadêmica.

O anúncio do secretário de Estado foi feito após um caminhoneiro estrangeiro ser indiciado pela morte de três pessoas em uma rodovia da Flórida devido a uma manobra ilegal. Originário da Índia, Harjinder Singh teria entrado ilegalmente nos Estados Unidos a partir do México, e foi reprovado em um teste de inglês após o acidente, segundo agentes federais.

O caso foi noticiado com destaque pela imprensa americana e ganhou dimensão política, em parte porque Singh obteve sua habilitação comercial na Califórnia, onde reside. O estado é governado por democratas contrários à abordagem dura de Trump contra a imigração.

— Esse acidente foi uma tragédia evitável, diretamente causada por decisões imprudentes e agravada por falhas desprezíveis — disse o secretário de Transporte, Sean Duffy.

Nesta quinta-feira, o governo americano anunciou que vai revisar mais de 55 milhões de vistos para estrangeiros atualmente em vigor no mundo para investigar possíveis violações. Desde janeiro, o governo de Donald Trump vem adotando várias medidas restritivas à imigração, com a deportação de migrantes em situação irregular e de portadores de vistos de intercâmbio, como estudantes e visitantes. Com informações do portal O Globo.

