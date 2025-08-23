Mundo Trump diz que demitirá diretora do Banco Central americano se ela não renunciar

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

O conselho tem sete lugares, e três membros já são escolhas de Trump. A saída de Lisa seria um golpe na independência do Fed. (Foto: Reprodução de vídeo)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que vai demitir Lisa Cook do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) se ela não renunciar. Lisa foi acusada por um aliado da Casa Branca de ter cometido fraude em sua hipoteca. Na quinta-feira, o Departamento de Justiça informou que estuda abrir uma investigação sobre o caso.

— Vou demiti-la se ela não renunciar — disse Trump a repórteres, em mais um episódio de pressão contra integrantes do Fed.

A legislação que rege o Fed permite que um membro do Conselho de Governadores seja demitido se houver motivo relevante.

Ações contra desafetos

Se Lisa deixar o Fed, Trump teria a chance de mudar o conselho do BC americano, nomeando alguém mais próximo ao governo, e ter maior influência nas decisões sobre política monetária. Ele tem criticado o presidente do Fed, Jerome Powell, por não cortar os juros.

O conselho tem sete lugares, e três membros já são escolhas de Trump. A saída de Lisa seria um golpe na independência do Fed.

No último dia 15, o presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, enviou carta à procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, e a Ed Martin, funcionário do Departamento de Justiça, sugerindo que Lisa pode ter cometido um crime.

A carta alegava que a diretora do Fed “falsificou documentos bancários e registros de propriedade para obter condições de empréstimo mais favoráveis, possivelmente cometendo fraude hipotecária conforme o código penal.”

Martin já conduziu investigações semelhantes contra o senador Adam Schiff, do Partido Democrata, e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James. Schiff, quando estava na Câmara, conduziu tentativa de impeachment contra Trump e ajudou nas investigações sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Já Letitia, a primeira mulher negra a assumir a Procuradoria-Geral de Nova York, conduziu processo contra as Organizações Trump. Ambos foram acusados este ano por Martin de fraude hipotecária.

Primeira negra no Fed

Lisa entrou no Fed em 2022, indicada pelo então presidente Joe Biden, tornando-se a primeira mulher negra a integrar o conselho da autoridade monetária. Seu mandato vai até 2038.

Martin disse ao presidente do Fed que ele deveria demitir Lisa “antes que seja tarde demais”, porque “nenhum americano acha apropriado que ela permaneça no cargo enquanto pairam suspeitas sobre ela.” Powell, porém, não tem o poder de demitir um membro do conselho cuja nomeação foi aprovada no Senado.

Já Pulte, da FHFA, tem semelhanças com Trump: vem de uma família que enriqueceu no ramo imobiliário e adota uma postura agressiva nas redes sociais, com mais de 3 milhões de seguidores no X — onde ventilou as acusações sobre Lisa.

Ela, por sua vez, afirmou em nota que não tem intenção de ser intimidada a deixar seu cargo “por causa de algumas perguntas levantadas em um tuíte”. Com informações do portal O Globo.

