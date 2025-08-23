Sábado, 23 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Por que o Banco do Brasil está sob risco maior de ser afetado pela Lei Magnitsky

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Decisão do ministro Flávio Dino colocou bancos em alerta - especialmente o Banco do Brasil. (Foto: Reprodução)

A sanção dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes, com a inclusão do ministro do STF na lista de sancionados pela lei Magnitsky, colocou os bancos, em especial o Banco do Brasil (BBAS3), em alerta, especialmente após decisão do ministro Flávio Dino na última segunda-feira.

Dino determinou que todo bloqueio de ativos ou contas de brasileiros só poderá ocorrer com autorização da Corte. O ministro não mencionou a lei Magnitsky, mas, ao mesmo tempo, a decisão abre brecha para a interpretação de que Moraes não poderá sofrer no Brasil as consequências da penalidade imposta pelos EUA.

Toda a situação acendeu o sinal vermelho para os bancos. Como aponta Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, muitas instituições financeiras brasileiras têm operações no exterior, associadas a escritórios e bancos americanos, além de relações com multinacionais.

A encruzilhada, neste cenário, seria clara: os bancos ficariam sob risco de cumprir uma ordem do STF que poderia resultar em multas ou impactos diretos nos negócios internacionais dessas instituições.

No olho do furacão

Para o Banco do Brasil, a situação é mais complicada. A instituição, por ser parcialmente estatal, teria mais dificuldades e sofreria mais pressão para não cumprir o previsto na Magnitsky, como destaca Pedro Gonzaga, da Mantaro Capital. “Uma caixa de pandora foi aberta”, disse.

Além disso, o BB é responsável pela folha de pagamento dos servidores federais e dificilmente encerraria a conta-salário de um ministro, mesmo sob pressão internacional, na avaliação de Ricardo Campos, CEO e CIO da Reach Capital.

O cenário se refletiu no desempenho semanal do Banco do Brasil. Na última terça-feira, por exemplo, os papéis do banco despencaram 5%.

Itáu

O Itaú tem uma situação também delicada porque está presente em 19 países. “É o banco mais globalmente exposto pelas suas outras operações”, avaliou Pedro Gonzaga. Em caso de descumprimento da Lei Magnitsky, o especialista afirma que o banco poderia ser impedido de realizar negócios com outras instituições americanas.

Gonzaga também entende que a percepção de riscos para bancos brasileiros no geral aumentou com a situação, em especial pela incerteza sobre os próximos passos para as instituições.

Como destaque em mais uma temporada de resultado, o Itaú (ITUB4) apresentou o que foi considerado por analistas como “balanço impecável”. Ainda assim, na semana seguinte, o banco perdeu mais de R$ 4 bilhões em valor de mercado após a decisão de Dino. As informações são do InfoMoney

tags: economiaem foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Estados Unidos suspendem emissão de vistos para caminhoneiros; medida pode afetar brasileiros
https://www.osul.com.br/por-que-o-banco-do-brasil-esta-sob-risco-maior-de-ser-afetado-pela-lei-magnitsky/ Por que o Banco do Brasil está sob risco maior de ser afetado pela Lei Magnitsky 2025-08-23
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Irmã de Milei é investigada na Argentina por suspeita de corrupção
| Derrota frustra governistas, e aliados de Lula avaliam abandonar CPI do INSS
Rio Grande do Sul Cidade da Zona Sul do Estado decreta estado de calamidade pública
Rio Grande do Sul Cerca de 8 mil empresas gaúchas podem ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos
Rio Grande do Sul Chuvas deixam rastro de destruição no Rio Grande do Sul
Porto Alegre Em apenas 36 horas, chuva registrada em Porto Alegre supera a média histórica para o mês de agosto
Política Bolsonaro poderia ter ido para a Argentina? Entenda o asilo político
Grêmio Mosqueteiras do Grêmio conquistam o vice-campeonato do Brasileiro Feminino Sub-17
Grêmio Grêmio tem estreias e retorno importante para encarar o Ceará na Arena
Esporte Endrick acelera recuperação no Real Madrid e mira retorno após a Data Fifa
Pode te interessar

Economia Preço da cesta básica cai em 7 de 8 capitais em julho

Economia Bolsa dispara 2,5% com expectativa sobre juros nos Estados Unidos; dólar fecha em forte queda

Economia Ibovespa salta 2,6% no último pregão da semana; dólar recua

Economia Cresce o número de famílias que pagam aluguel e diminui o de casas próprias quitadas, aponta o IBGE