Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Período contribui para o aumento dos casos de gripe. (Foto: EBC)

Faltando pouco mais de três meses para o inverno (20 de junho a 22 de setembro), a estação mais fria do ano é motivo de preocupação-extra para as autoridades gaúchas no que se refere ao coronavírus. Afinal, esse período costuma ser mais severo na Região Sul do País, contribuindo para o aumento dos casos de gripe. O Estado tem ao menos 112 casos suspeitos em análise.

O assunto foi discutido na manhã e tarde dessa segunda-feira pelo governador Eduardo Leite com integrantes das bancadas estadual e federal no Legislativo em membros da equipe de primeiro escalão do Executivo gaúcho.

De acordo com a titular da SES (Secretaria Estadual da Saúde), Arita Bergmann, o plano gaúcho de contingência já havia começado antes que a doença tivesse dezenas de casos registrados no País: “Temos uma estrutura pronta, com fases elaboradas conforme a evolução do problema”.

Ainda segundo ela, para a administração estadual a fase agora é de contenção, a fim de evitar a circulação do coronavírus pelo Estado. A secretária também frisou que os municípios, Estado e governo federal já estão trabalhando de forma conjunta. Como exemplo de ações a serem adotadas, mencionou a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe H1N1 em território gaúcho. Arita detalhou outras medidas tomadas pela SES:

– Instalação do COE (Centro de Operações de Emergências) para investigar, manejar e notificar casos potencialmente suspeitos de infecção por coronavírus;

– Definição de unidades de referência nos municípios para casos suspeitos; capacitação de profissionais nas coordenadorias Regionais de Saúde;

– Criação de um site com informações sobre o vírus; criação de leitos de retaguarda no HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) para atendimento de possíveis casos, assim como em outras instituições que são referências regionais;

– Envio de um guia com orientações para escolas e presídios.

Situação global

O número de casos confirmados do novo coronavírus ficou estável em 25 no País, sem novos pacientes infectados em relação ao domingo passado. A estatística consta em um boletim divulgado nessa segunda-feira pelo Ministério da Saúde, em Brasília.

Além dos pacientes confirmados, foram registrados 930 casos suspeitos, o que representa um aumento em relação ao fim de semana, quando o Ministério da Saúde contabilizou 663 situações. Já os pacientes com infecção descartada pelas autoridades de saúde ficaram em 685. No Rio Grande do Sul, conforme mencionado antes, são pelo menos 112 indivíduos monitorados, ainda sem diagnóstico positivo.

São Paulo segue liderando o ranking nacional, com 16 casos confirmados. Foram identificados outros três no Rio de Janeiro, dois na Bahia, um no Distrito Federal, um no Espírito Santo, um em Alagoas, e um em Minas Gerais.

Já no tocante às suspeitas, São Paulo também está a frente (322), seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro (122), Rio Grande do Sul (112) e Bahia (46). No recorte por Região nacional, o Sudeste concentra o maior número de pacientes com suspeitas (567). Bem atrás aparece o Sul (188) e o Nordeste (96).

(Marcello Campos)

