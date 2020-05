Notícias A quarta fase do estudo da Universidade de Pelotas indica nível praticamente estável na pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Governo gaúcho confirmou mais quatro rodadas de testagem até agosto. (Foto: Divulgação/UPF)

Realizada no último fim de semana, a quarta fase da pesquisa coordenada pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas) sobre a extensão da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul indica que o contingente de infectados e de hospitalizações pela doença no Estado está praticamente estável. Os dados foram detalhados nesta quarta-feira (27) pelo governador gaúcho Eduardo Leite.

“No dia 9 de maio, tínhamos 220 pacientes internados por suspeita ou confirmação de Covid-19, ao passo que em 26 de maio eram 225″, mencionou o chefe do Executivo durante transmissão ao vivo nas redes sociais. “Ou seja, desde o inicio do mês temos praticamente o mesmo numero de internados, o que confirma uma efetiva estabilidade no quadro de contágio.”

Pelos testes aplicados nesta fase, estima-se que seriam 20.226 pessoas já com os anticorpos, o que representa 0,18% da população. Na rodada anterior, as projeções eram de 24.860 pessoas infectadas pelo vírus (0,22% da população). Conforme o reitor da UFPel e coordenador da pesquisa, Pedro Hallal, a diferença é estatisticamente baixa e está dentro de uma margem de erro em que 8.736 a 39.819 moradores de cidades gaúchas podem ter sido contagiados.

Nesta etapa, realizada com visitas domiciliares nos dias 23, 24 e 25, novamente foram aplicados 4,5 mil testes rápidos nas nove cidades escolhidas pelo estudo. Ao menos oito pessoas tiveram atestado o coronavírus, metade delas em Passo Fundo, município que repete os quatro diagnósticos positivos da etapa anterior e que vem apresentando números de casos e mortes elevados nas estatísticas oficiais.

Os novos dados estimam que haja um infectado a cada 562 gaúchos – na testagem anterior, havia um caso positivo a cada 454 pessoas e na segunda era um para cada 769, Já na rodada inicial, a presença era de um para cada 2 mil. Devido à projeção de que o Rio Grande do Sul apresenta três vezes mais casos que o total de notificados, a quarta fase da pesquisa também aponta que teríamos 1.778 infectados reais para cada grupo de 1 milhão de habitantes.

A quarta etapa do estudo indica, ainda, que o grau de letalidade estaria em 3% na relação com os casos confirmados. Na etapa anterior, o índice foi de 4%.

“Os dados desta quarta fase indicam que não há avanço descontrolado da pandemia no Estado”, garante o reitor da UFPel. “Pelo contrário, confirmam os resultados das fases anteriores, de que a proporção da população gaúcha já exposta ao vírus é baixo. Mas é importante que a população entenda que os resultados indicam decisões corretas, mas a epidemia não terminou aqui.”

Durante a transmissão, o governador e o reitor anunciaram que, concluídas essas quatro etapas inicialmente previstas pela Epicovid19, serão realizadas quatro novas rodadas de testagem – de 13 a 15 junho, de 4 a 6 de julho, de 25 a 27 de julho e de 15 a 17 de agosto. Com previsão de 4,5 mil testes em cada fase, a pesquisa deve atingir um total de 36 mil pessoas nas nove regiões do Estado.

Distanciamento

Na comparação com os resultados de duas semanas atrás, o número de pessoas que respeitam as orientações de distanciamento teve uma pequena oscilação. O percentual da população que relatou sair de casa diariamente agora está em 31,5% dos pesquisados. Na terceira fase era de 30,4%, o que indica uma influência mínima por conta da retomada das atividades no modelo de Distanciamento Controlado.

A nova política está em vigor desde o dia 11 deste mês, buscando um equilíbrio entre a preservação da vida e a atividade econômica. “Nenhum Estado tem essa ferramenta, com uma pesquisa amostral de base populacional para medir o avanço da pandemia, somado à aplicação de testes para aferir casos confirmados”, frisou a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos. “Tudo isso alimenta nosso sistema de gestão para que tenhamos insumos baseados em evidências para tomar decisões.”

O reitor da UFPel apresentou alguns indicadores da primeira pesquisa nacional de prevalência da Covid-19 para comparar o grau de distanciamento da população por Estados. Nesse quesito, o Rio Grande do Sul está na terceira melhor posição no Brasil, com média de 67%, conforme levantamento realizado em 133 cidades do país entre os dias 14 e 21 deste mês.

(Marcello Campos)

