Política A reação do Centrão ao anúncio de Gleisi Hoffmann para a articulação do governo Lula

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente do PT será a nova ministra no lugar de Alexandre Padilha, que vai assumir a pasta da Saúde. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“É inacreditável, nem se a oposição pudesse fazer um cenário tão trágico para o governo eu conseguiria imaginar uma loucura dessa”, disse um dirigente de um partido do Centrão sobre a nomeação da presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, para a secretaria de Relações Institucionais. “Lula está completamente alienado, sem noção da realidade”, afirmou.

A parlamentar, tida como da ala mais radical do partido, vai assumir no dia 10 de março a pasta hoje comandada pelo ministro Alexandre Padilha, que segue para o ministério da Saúde. A informação foi divulgada nessa sexta-feira (28), pelo Palácio do Planalto.

“Está todo mundo sem acreditar. O presidente está fazendo tudo para ser pior do que Dilma”, disse um parlamentar do União, que acredita que agora o governo vá dar uma guinada à esquerda. Deputados disseram à coluna que, pelo perfil da petista, a relação do governo com o Congresso tende a piorar.

Vale lembrar que a gestão do ministro Padilha também foi marcada por críticas de aliados e até com ofensas públicas do ex-presidente da Câmara Arthur Lira que o chamou de “incompetente”.

Líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco (PL-RS) escreveu que a nomeação é “mais um sinal preocupante” do caminho que o país está trilhando.

“O governo, que já enfrenta uma crise de credibilidade, opta por colocar à frente do diálogo com o Congresso uma figura cuja trajetória política é marcada por conflitos, radicalização ideológica e dificuldades na construção de consensos”, completou.

Aliado do governo, o deputado André Janones (Avante-MG) postou uma foto com Gleisi a parabenizando. “Desejo um bom trabalho e sorte nesse novo desafio, garanto que sua capacidade para esse cargo é gigantesca, estou muito feliz com a nomeação”.

A deputada Dandara Tonantzin (PT-MG) também fez elogios à colega de partido. “Parabéns, Gleisi, companheira e amiga, que agora assume um grande desafio como ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Um cargo de grande importância na interlocução do Executivo com o Legislativo, que Gleisi irá assumir com grande responsabilidade”.

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) disse que tem certeza da “competência e liderança” de Gleisi. “Serão fundamentais para fortalecer o diálogo e a articulação institucional nessa nova fase de reconstrução do país”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/a-reacao-do-centrao-com-o-anuncio-de-gleisi-hoffmann-para-a-articulacao-do-governo-lula/

A reação do Centrão ao anúncio de Gleisi Hoffmann para a articulação do governo Lula

2025-02-28