Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

A recuperação do número de passageiros em voos nacionais têm crescido em um ritmo cinco vezes maior do que a de voos internacionais, em reflexo às restrições de entrada ainda impostas por vários países.

Em abril, primeiro mês cheio da quarentena, o número de passageiros pagantes em viagens domésticas era 399 mil, uma queda de 94% em relação ao mesmo período do ano passado. A queda tem sido minimizada e, em outubro, o número era de 4,1 milhões, 51% menor do que em 2019.

O mesmo não ocorre com o número de passageiros em aviões internacionais, que não mostra melhora significativa entre abril e outubro, na comparação entre os meses de 2019 e 2020.

Abril registrava uma queda de 97% no número de passageiros na comparação com o mesmo mês de 2019, com 39 mil pagantes. Sete meses depois, em outubro, foram 183 mil, percentual 89% menor do que os 1,8 milhão do mesmo mês de 2019. Os cálculos foram feitos com base em dados da Anac.

Argentina

O Instituto de Promoção Turística da Argentina (Inprotur) e a Embaixada da Argentina no Brasil realizaram um encontro virtual, liderado pelo secretário executivo do instituto, Ricardo Sosa, e pelo embaixador, Daniel Scioli, com o objetivo de promover a chegada de mais brasileiros. Atualmente existem 25 frequências aéreas semanais do Brasil para a Argentina, mas a partir de 13 de dezembro passarão a ser 39 voos por semana entre os países.

A Aerolineas Argentinas incorporará dois voos de Salvador a Buenos Aires (quartas e sábados), passará de sete para 14 frequências (2 voos diários) de/para São Paulo/GRU e de dois voos semanais para um voo diário de/para o Rio de Janeiro, com direção a Buenos Aires. A essas frequências se somam sete da Latam, cinco da Gol, três da Turkish Airlines e uma da Ethiopian Airlines.

Quase 1,5 milhão de turistas brasileiros visitaram a Argentina em 2019. Esse resultado posicionou o mercado brasileiro como líder no ranking de desembarques internacionais no país. Além disso, apesar das dificuldades que surgiram este ano no mundo devido à pandemia, durante os meses de janeiro e fevereiro, a Argentina recebeu 295.497 brasileiros e brasileiros, 4,6% a mais que no mesmo período de 2019.

A reunião contou com mais membros da equipe da Inprotur, além dos cônsules de Curitiba, Pedro Marotta; Foz de Iguaçu, Roberto Lafforgue; Porto Alegre, Jorge Perren; Rio de Janeiro, Claudio Gutiérrez; Belo Horizonte, Ivan López Carlevaro e diversos membros diplomáticos.

“O Brasil é o foco estratégico mais importante para a Argentina, sendo a maior fonte de turistas para o nosso país. Da Inprotur estamos abertos a trabalhar em conjunto com a Embaixada e consulados para promover a chegada de turistas brasileiros a médio e longo prazo. Sabemos que podemos fazer e temos como objetivo ”, declarou Sosa.

A reabertura das fronteiras para turistas de países vizinhos, as ações promocionais para 2021 e, fundamentalmente, a conectividade aérea foram alguns dos temas abordados na busca pela atração do maior número de brasileiros.

