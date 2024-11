Mundo A repercussão negativa do ataque de Janja a Elon Musk ronda o Palácio do Planalto

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Os otimistas creem que o fato pode por um certo limite na atuação de Janja. (Foto: Reprodução)

Funcionários, ministros e diplomatas do governo Lula ficaram contrariados com o que foi considerado um erro da primeira-dama Janja da Silva ao xingar Elon Musk, o homem forte do governo eleito americano Donald Trump. Ela trouxe Musk para o centro do G20 de graça. Isso sem que o CEO do X tivesse ao menos tomado posse. E, de quebra, atrapalhou qualquer tipo de tentativa de aproximação neste começo de nova era Trump.

Na Esplanada, o comentário é que o desejo de protagonismo de Janja ofusca o trabalho do Brasil e do presidente. Aliás, o próprio Lula fez uma reprimenda pública: “Não temos que xingar ninguém”, disse no festival de música do G20 Social, também no Rio.

A web critica

Dados da agência Ativaweb, que monitora a internet, mostraram mais de 1,3 milhão de menções sobre o fato em um dia. Quase todas elas no X (ex-Twitter) e de cunho negativo, com críticas à postura da primeira-dama por líderes da oposição.

No X, Musk repostou o vídeo do deputado do PL-MG Nikolas Ferreira. Até a noite deste domingo (17), o post tinha quase 300 mil curtidas, impactando mais de 53 milhões de usuários da rede. Ou seja, foi um desastre de comunicação.

Os otimistas creem que o fato pode por um certo limite na atuação de Janja. Até para entender qual deve ser o papel dela no governo federal.

A oposição ao governo do presidente Lula da Silva se mobilizou para apresentar uma série de requerimentos que miram a primeira-dama Janja da Silva, que ofendeu o bilionário Elon Musk em um evento do G20, no último sábado (16), no Rio de Janeiro.

Na ocasião, a primeira-dama participava de uma palestra sobre combate à desinformação no Cria G20. Ao longo da sua fala, um navio buzinou ao fundo e atrapalhou as declarações. Na sequência, a primeira-dama afirmou: “Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you, Elon Musk“.

Nessa segunda-feira (18), o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) apresentou três requerimentos mirando Janja. Um deles quer a aprovação de uma moção de repúdio contra a primeira-dama por ofender o empresário dono da rede social X (antigo Twitter).

Os outros dois pedem por informações por parte do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, acerca da “repercussão negativa” na diplomacia brasileira por conta da declaração e em relação a diplomatas chineses supostamente terem informado à pasta de que não queriam a presença da primeira-dama nas agendas entre China e Brasil.

Outros dois pedidos para moções de repúdio à fala de Janja também foram apresentados, nesta segunda, pelos deputados Evair Vieira de Melo (PP-ES) e Zé Trovão (PL-SC).

No sábado (16), o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) já havia protocolado um pedido de convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos a uma comissão da Câmara dos Deputados por conta da fala de Janja sobre o bilionário.

Musk foi nomeado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental.

Um dos pontos que o deputado utilizou para justificar a convocação de Vieira foi justamente o fato de Musk assumir um cargo de alto escalão no governo. Segundo Van Hattem, a relação do empresário com o Brasil pode ser “influenciada por declarações dessa natureza”. As informações são dos portais de notícias R7 e CNN.

