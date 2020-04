Notícias A rodovia estadual ERS-118 já está com o trânsito liberado em 16 quilômetros de sua duplicação

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Obra é considerada essencial para a Região Metropolitana. (Foto: Luís André/Secom)

A Selt (Secretaria de Logística e Transportes) do Rio Grande do Sul garante que a rodovia estadual ERS-118 já funciona como uma estrada duplicada ao longo de 16 quilômetros de extensão. Isso porque trânsito nas pistas centrais e nas chamadas “obras de arte” (estruturas como pontes e viadutos, por exemplo) acabou de ser liberada no trecho entre os quilômetros 5 e 21.

As obras de duplicação, ainda em andamento em outros trechos, totalizam 21,5 quilômetros de rodovia, considerada pelo governo gaúcho como vital para a Região Metropolitana de Porto Alegre. “Essa é uma das nossas obras prioritárias, com relevância para a Região Metropolitana, e dará mais fluidez e segurança para quem transita na rodovia”, frisou o governador Eduardo Leite.

“Atendemos à determinação do Palácio Piratini e proporcionamos todas as condições para que essa obra se aproxime cada vez mais da conclusão”, destacou o titular da pasta, Juvir Costella. “As etapas que finalizamos são um grande indicativo de que o ritmo dos trabalhos segue intenso e que a sociedade, em breve, terá a duplicação da ERS-118 finalmente entregue”.

Com investimento de mais de R$ 12 milhões, as obras entregues à população foram as pontes sobre o arroio Sapucaia, no quilômetro 8, o viaduto que passa sobre as tubulações da Transpetro, no quilômetro 9, o viaduto sobre a avenida Marechal Rondon, no quilômetro 12 (com trânsito liberado sobre a estrutura e nas pistas da parte inferior) e a ponte sobre o arroio Barnabé, no quilômetro 16.

Também foram inaugurados os retornos sob o viaduto da avenida Theodomiro Porto da Fonseca, no quilômetro 3,4, em Sapucaia do Sul. “Para que a parte de cima desse viaduto possa ser liberada, ainda é preciso concluir o lote do quilômetro zero ao 5, mas entregamos os retornos para garantir mais segurança para quem trafega por essa via que é tão importante para a região”, explicou o diretor-geral do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), Luciano Faustino.

Continuidade

E a obra segue avançando. “As ruas laterais ainda precisam ser executadas, além de serviços complementares nas pistas centrais e complementos de sinalização, mas a partir de agora a rodovia sempre vai ter o trânsito fluindo pelas pistas centrais”, detalhou Faustino. As inaugurações também foram acompanhadas pelo diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo, e pelo superintendente do órgão em Esteio, Ernesto Eichler.

A duplicação da ERS-118 está com 90% de execução concluída, de acordo com o diretor-geral do Daer. Dividida em três lotes e retomada em junho do ano passado, esta última fase conta com investimento de R$ 131 milhões oriundos de financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A conclusão está prevista para dezembro deste ano.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias