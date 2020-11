Geral A Rússia está pronta para fornecer a outros países a vacina Sputnik V, diz Putin

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

A Rússia também está preparando sua segunda e terceira vacinas, afirmou Putin. (Foto: Reprodução)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse aos líderes do G20 neste sábado (21) que a Rússia estava pronta para fornecer sua vacina contra o coronavírus Sputnik V a outros países que dela precisassem.

A Rússia também está preparando sua segunda e terceira vacinas, afirmou Putin, acrescentando que a criação de um portfólio de vacinas é “nosso objetivo comum”.

Na última semana, a Rússia retomou a vacinação de novos voluntários no teste de sua vacina contra a Covid-19, depois de uma pausa curta, disseram funcionários de seis das 29 clínicas de teste, agora que Moscou tenta acelerar os planos para inocular a população.

No final de outubro, oito clínicas disseram à agência de notícias Reuters que o teste havia sido interrompido temporariamente para novos voluntários, e algumas clínicas citaram a procura alta e a escassez de doses.

Alexander Gintsburg, diretor do Instituto Gamaleya, que desenvolveu e fabrica a vacina, disse à época que a inclusão de novos voluntários só foi freada por causa da decisão de se concentrar em administrar uma segunda dose àqueles já vacinados.

“A vacinação recomeçou. A partir de segunda-feira, voltaremos a fazer o primeiro componente (da vacina de duas doses)”, disse um funcionário da Clínica Número 46 de Moscou à Reuters nesta semana.

Repórteres da Reuters viram filas de pessoas esperando exames médicos pré-vacinação em três clínicas de teste moscovitas na segunda, quarta e quinta-feira.

“Recomeçamos a vacinação. Muitas pessoas vêm para ser inoculadas”, disse um profissional de saúde da Clínica Número 170.

Até o dia 11 de novembro, mais de 20 mil voluntários haviam recebido a primeira das duas doses, e mais de 16 mil deles a primeira e a segunda, de acordo com o Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF). Os desenvolvedores de vacinas pretendem administrá-la a 40 mil pessoas inicialmente.

Anvisa

Na última quarta-feira (18), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) realizou uma reunião com representantes da Rússia e da empresa União Química, responsáveis pela vacina Sputnik V. Na reunião, foi realizada uma apresentação técnica sobre o histórico de desenvolvimento e os principais aspectos da vacina. A Agência esclareceu as dúvidas quanto aos próximos passos para realização de estudo clínico com a referida vacina no Brasil, assim como os procedimentos necessários para a futura submissão do processo de registro.

Até este momento, não houve submissão formal de pedido de registro ou de estudo clínico dessa vacina à Anvisa. A documentação para solicitar a autorização de pesquisa clínica chama-se Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM), que ainda não foi apresentado.

O laboratório União Química apresentou documentos com um pedido de avaliação prévia pela Agência, antes que o laboratório faça o pedido formal com todos os requisitos necessários. Esses documentos já foram avaliados pelos técnicos da Anvisa. Na reunião, o laboratório informou que os questionamentos enviados pela Agência após a análise da documentação serão respondidos nos próximos dias, anteriormente à submissão do DDCM, conforme procedimento estabelecido e adotado para todas as vacinas contra a Covid-19. As informações são da agência de notícias Reuters e da Anvisa.

