Brasil A Rússia expulsa diplomatas alemães, poloneses e suecos sob a acusação de participarem de atos em favor de oposicionista de Putin

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Manifestantes protestam pela libertaçao de crítico do Kremlin no centro de Moscou. (Foto: Reprodução)

A Rússia expulsou do país, nesta sexta-feira (5), três diplomatas de Alemanha, Suécia e Polônia, sob a acusação de terem participado de protestos que pedem a libertação do opositor do governo Alexei Navalny. As expulsões acontecem no mesmo dia em que o chanceler russo, Sergei Lavrov, se reuniu em Moscou com o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que considerava “inaceitável” a participação dos diplomatas “nos protestos ilegais de 23 de janeiro”, e confirmou que os três foram consideradas “persona non grata”, devendo deixar o território russo “em um futuro próximo”. O comunicado ainda pede que os funcionários das representações diplomáticas dos países envolvidos “sigam estritamente as normas do Direito Internacional”.

Por sua vez, a Chancelaria sueca criticou a medida do governo russo, chamando-a de “completamente infundada”, e negou que seu diplomata tenha participado de qualquer ato a favor de Nalvany.

“Refutamos a afirmação da Rússia de que o diplomata participou da manifestação”, disse uma porta-voz.

A chanceler alemã, Angela Merkel, chamou as expulsões de “injustificáveis” e afirmou que, com a medida, a Rússia “está mais um passo distante do Estado de Direito”. Ela estava em uma reunião virtual com o presidente francês, Emmanuel Macron, quando os dois receberam a notícia. O francês também condenou a decisão do governo russo.

“Sou solidário com os três países que tiveram seus diplomatas expulsos”, disse Macron.

As expulsões também fizeram com que a Polônia convocasse o embaixador russo em Varsóvia para dar explicações. Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores polaco afirmou que, caso a medida não fosse revertida, o país poderia adotar “medidas adequadas”. “O lado polonês espera que as autoridades russas revertam essa decisão errônea, Caso contrário, a Polônia se dá a opção de tomar as medidas adequadas”, afirmou.

Borrell, por meio de um porta-voz, condenou a decisão do governo russo e pediu para que ela fosse revista. O chanceler britâncio, Dominic Raab, declarou no Twitter que as expulsões foram “uma tentativa crua para distrair a todos das ações da Rússia contra líderes da oposição, manifestantes e jornalistas”.

Milhares de pessoas têm ido às ruas nas últimas semanas convocadas pelo crítico do Kremlin, que foi preso ao voltar à Rússia no final de janeiro e, há três dias, foi condenado a dois anos e oito meses de prisão, acusado de violar a liberdade condicional a que foi condenado em um processo anterior. Navalny passou seis meses em tratamento na Alemanha depois de ser envenenado na Sibéria com o que seria o agente nervoso Novichok, fabricado no período soviético.

Após o encontro com Lavrov e antes da notícia das expulsões, Borrell havia afirmado que pressionou o governo russo para libertar o opositor. Em um momento em que as relações entre a Rússia e o bloco europeu estão mais fragilizadas, o chefe da diplomacia da UE disse que ainda não há uma proposta formal para novas sanções do bloco ao país, mas que seus 27 membros discutirão o assunto no mês que vem.

“Transmiti ao ministro Lavrov nossa profunda preocupação e nosso apelo por sua libertação [de Navalny] e pelo início de uma investigação sobre seu envenenamento”, disse Borrell em entrevista coletiva ao lado de Lavrov. “Nos últimos anos, nossa relação foi marcada por diferenças significativas e falta de confiança.”

Lavrov, por sua vez, disse que caberia a Bruxelas decidir sobre a imposição de novas sanções à Rússia, mas que a UE estava se comportando cada vez mais como Washington no uso de punições unilaterais. Por fim, chamou a UE de “parceiro não confiável”.

Por sua vez, Merkel afirmou que a Alemanha está disposta a aprovar novas sanções contra a Rússia, incluindo contra autoridades. No entanto, a chanceler alemã disse que era um “dever diplomático” manter abertos os canais de comunicação com Moscou.

A Rússia já é alvo de sanções internacionais desde a anexação da Crimeia, em 2014, em meio a disputas com a UE e os Estados Unidos provocadas pela queda de um governo pró-Moscou na Ucrânia.

