Notícias A Secretaria Estadual da Saúde confirmou a ocorrência de 21 novos casos suspeitos de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Exames em análise abrangem pacientes de sete cidades gaúchas. (Foto: Divulgação/Fiocruz)

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) notificou 21 novas suspeitas de coronavírus no Rio Grande do Sul. São pessoas que viajaram a países europeus e que ao retornarem para o Brasil apresentaram sintomas compatíveis com a infecção. Os pacientes são de Porto Alegre e outras seis cidades: Canoas (2 casos), Farroupilha (2), Montenegro, Palmares do Sul, Passo Fundo e Santa Maria.

Todos os casos se enquadram nos critérios de definição atualizados nesta semana pelo Ministério da Saúde: febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, bem como passagem recente por Alemanha, França, Itália, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, Irã, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã, Camboja e China.

“Dos 21 suspeitos, somente dois necessitaram de internação hospitalar para observação”, detalhou a SES no site oficial do governo gaúcho. “Aos demais a orientação foi de isolamento domiciliar durante o tratamento.”

Ao longo deste mês, outros casos suspeitas chegaram a mobilizar as autoridades de saúde do Estado. No entanto, todos acabaram descartados após resultado negativo para coronavírus. Até a noite dessa quinta-feira, o Brasil monitorava 132 pacientes em diferentes Estados, incluindo os 21 gaúchos. Até agora, um caso está confirmado, envolvendo um idoso de 61 anos que mora em São Paulo.

Ao se definir um caso como suspeito é importante proceder com o isolamento do paciente, através da colocação de máscara cirúrgica e segregação em área com pouca ou nenhuma circulação de pessoas. O fato deve ainda ser notificado imediatamente às autoridades epidemiológicas locais e pode ser feito ao Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) por meio do telefone 150.

Análises

Todos os casos suspeitos passarão inicialmente por uma análise no Lacen (Laboratório Central do Estado) do Rio Grande do Sul, em um painel com sete tipos de vírus respiratórios (influenza, parainfluenza e vírus sincicial respiratório, dentre outros). Os que não receberem essa identificação serão encaminhados para análise específica para o coronavírus na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio de Janeiro.

(Marcello Campos)

