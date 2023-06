Política “A semana foi mais curta, mesmo assim, de muito trabalho”, diz Lula

Por Marcelo Warth | 9 de junho de 2023

Lula e a primeira-dama viajaram ao litoral da Bahia para passar o feriadão na base naval de Aratu Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula e a primeira-dama viajaram ao litoral da Bahia para passar o feriadão na base naval de Aratu. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (9) que, apesar desta semana ter sido “mais curta” em razão do feriado de Corpus Christi – celebrado na quinta (8) –, foi de “muito trabalho” para ele.

O petista usou as redes sociais para listar as suas principais atividades nos últimos dias. “A semana foi mais curta, mesmo assim, de muito trabalho. No Dia do Meio Ambiente, anunciei ao lado da ministra Marina Silva uma série de medidas para cuidarmos do nosso País. Também assinei as medidas provisórias para o Desenrola, programa de renegociação de dívidas, e para redução do preço de carros, caminhões e ônibus”, afirmou Lula.

“Estive no Bahia Farm Show, onde anunciamos investimentos do BNDES no agro e, em Pernambuco, relançamos o Farmácia Popular e um novo campus do Instituto Federal de Pernambuco. Seguimos trabalhando pelo Brasil dos sonhos do povo brasileiro!”, prosseguiu o presidente.

Lula e a primeira-dama viajaram ao litoral da Bahia para passar o feriadão na base naval de Aratu. O local é um destino tradicional de presidentes da República durante feriados ou períodos de recesso. O casal deve retornar a Brasília neste domingo (11).

