A Suíça conseguiu controlar a propagação do novo coronavírus e reabriu as fronteiras para mais de 25 países europeus.

A Suíça chegou a ter mais casos por habitantes do que a Itália, quando o país vizinho era o epicentro. Foi um dos primeiros do mundo a restringir reuniões com mais de cinco pessoas. E a população, em peso, cumpriu até o que era apenas recomendação, como ficar em casa.

O número de infectados pelo novo coronavírus chegou a quase 1.500 em um único dia. Mas, nos últimos 30 dias, a média diária caiu para 19. E há seis dias não há registro de mortes.

Não à toa, a Suíça saiu na frente. Restaurantes e museus já estão abertos há mais de um mês, com eventos de até 300 pessoas permitidos, boates já estão funcionando e o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) foi retomado na última segunda-feira (15).

A indústria do Turismo na Suíça comemora. É a quarta mais importante na economia local. Fatura mais que a renomada indústria de relógios e emprega mais que os famosos bancos.

Em 2019, o país de 8,5 milhões de habitantes recebeu 14 milhões de estrangeiros. Agora, conta com alguns dos seus principais clichês para voltar a atrair os turistas.

O chefe do Escritório Nacional de Turismo lembrou que a Suíça sempre foi conhecida pela segurança, limpeza, qualidade e confiança. E destacou: “Qualidades sem graça, ninguém vai para um país por isso, mas agora é o que realmente importa.”

Um hotel nos Alpes já recebeu um novo selo de limpeza e segurança. A dona, a brasileira Nati Felli, explicou que lá os funcionários precisam assinar um termo de compromisso e vão usar um tipo de viseira. As reservas para o verão estão crescendo.

“Tenho alguns clientes que já estão se manifestando de alguns países da Europa, que têm a intenção de fazer a reserva”, conta Nati Felli.

O chefe do Turismo garantiu que, na hora certa, as restrições a brasileiros também vão ser suspensas. Enquanto isso, nos Alpes gelados, uma mensagem calorosa para quem sonha com a viagem: bem-vindos de volta.

França e Alemanha também reabriram as fronteiras para os vizinhos europeus.