Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

O mesmo período do ano passado havia registrado alta, com 81,5%. (Foto: Reprodução)

A taxa de ocupação em voos nacionais é a menor desde 2012 para os meses da pandemia. Um cálculo com base em dados da Anac mostra que a média de aproveitamento entre assentos ocupados e ofertados entre março e maio foi de 69,4%.

É o percentual mais baixo desde 2012, quando a média para os três meses foi de 68,3%. O mesmo período do ano passado havia registrado alta, com 81,5%. A queda de ocupação ocorre apesar da redução no número de voos ofertados pelas companhias.

American Airlines

A American Airlines divulgou mais um comunicado reforçando seu compromisso com a saúde e segurança de clientes e tripulantes. No comunicado, a aérea comunica o novo Painel de Saúde em Viagem, que conta com colaboração Centro Médico da Universidade Vanderbilt, para aconselhar sobre assuntos de saúde e limpeza à medida que os clientes voltam a voar, e também anunciou o fim do bloqueio de assentos a partir de julho.

“À medida que mais pessoas continuam a viajar, os clientes podem perceber que os voos estarão lotados a partir de 1º de julho. A American continuará notificando os clientes e permitindo que eles passem para voos mais vazios quando disponíveis, tudo sem incorrer em nenhum custo. Se houver espaço disponível após a conclusão do embarque, levando em consideração as restrições de peso ou balança da aeronave, os clientes poderão mudar para outro assento dentro da cabine, sujeito à disponibilidade”, comunicou a companhia.

No início de maio, a Iata sugeriu que as companhias aéreas abandonassem as políticas de distanciamento social. O grupo apontou que as políticas causariam um aumento médio de 43% na tarifa aérea norte-americana. No entanto, apesar dessas orientações, as companhias aéreas nos Estados Unidos continuaram, em grande parte, a implementar o bloqueio do assento do meio na classe econômica.

Voos para Xangai

A partir de 8 de julho, a United Airlines retomará as operações de São Francisco para Xangai duas vezes por semana, segundo o portal Simple Flying. Os voos serão realizados com as aeronaves Boeing 777-300ER e partirão da costa oeste dos Estados Unidos às 11h nas quartas e sábados, chegando à China às 17h45 no dia seguinte. Os voos de volta sairão às 21h40 nas quintas e domingos e devem aterrizar em São Francisco às 20h55 no dia seguinte.

“O serviço da United na China continental é um orgulho para nossos funcionários e clientes há mais de 30 anos. Retomar a operação para Xangai a partir dos Estados Unidos é um passo significativo na reconstrução de nossa rede internacional”, afirmou o vice-presidente de Rede Internacional da United, Patrick Quayle.

Ainda em julho, a United planeja retomar os voos entre Chicago e Tóquio, além dos voos para Seul, Hong Kong e Cingapura. Antes da pandemia de covid-19, a aérea operava cinco voos diários entre Xangai e seus hubs em São Francisco, Los Angeles, Chicago e Newark (Nova Jersey).

