Mundo A União Europeia está negociando a compra antecipada de possíveis vacinas contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Mais de 150 vacinas em potencial estão sendo desenvolvidas em todo o mundo. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A União Europeia (UE) está negociando a compra antecipada de possíveis vacinas contra Covid-19 desenvolvidas pelas empresas farmacêuticas Moderna, Sanofi e Johnson & Johnson e pelas empresas de biotecnologia BioNtech e CureVac, disseram duas fontes à Reuters.

As negociações ocorreram depois que quatro países da UE chegaram a um acordo com a AstraZeneca em junho para a compra antecipada de 400 milhões de doses, que estará inicialmente disponível para todas as nações do bloco.

As informações sobre as negociações atuais foram compartilhadas pela Comissão Europeia, o braço executivo da UE, com os ministros da Saúde dos países, em uma reunião em Berlim na última quinta-feira (16), disseram as fontes:

“Estamos negociando com várias empresas o acesso a possíveis a vacinas para a Covid-19″, disse um porta-voz da Comissão Europeia à Reuters nesta sexta (17), recusando-se a comentar sobre empresas específicas, já que as negociações são confidenciais.

Mais de 150 vacinas em potencial estão sendo desenvolvidas em todo o mundo para tentar acabar com a pandemia.

Das 23 vacinas que estão em testes clínicos em humanos, pelo menos três estão nos estágios finais dos estudos, incluindo candidatos das empresas Sinopharm, Sinovac Biotech e a fórmula desenvolvida em conjunto pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, direcionados atualmente a 4 mil voluntários no Reino Unido e cerca de 5 mil no Brasil.

Em São Paulo, os estudos são liderados pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A infraestrutura médica e de equipamentos é financiada pela Fundação Lemann. No Rio, os testes ficam a cargo do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino e da Rede D’Or, que vai cobrir os custos da primeira fase da pesquisa. A doutora Daniela Ferreira, que coordena no Reino Unido um dos grupos responsáveis pelo estudo da mais promissora vacina até agora. De Liverpool, ela diz acreditar que até o fim do ano teremos algum tipo de vacina, “mesmo que não seja uma proteção alta”. Ela celebra que, pela primeira vez na história, a comunidade científica se dedica a uma coisa só: “Eu realmente pretendo passar o Natal no Brasil e tenho esperança de que isso vai ser possível. O progresso que tem sido feito mundialmente com todas as vacinas é extraordinário.” O doutor Julio Croda, infectologista da Fiocruz, fez parte do Ministério da Saúde até 24 de março, e lamenta que o governo tenha adotado a imunidade de rebanho como política de Estado, o que define como “um genocídio”. Ele conta que o conceito também é chamado de ‘mortalidade de rebanho’, pois muitas vidas são perdidas para que se possa atingi-lo. “Isso aconteceu em 1918, com a Gripe Espanhola, e tá acontecendo com Covid também. Como os EUA, o Brasil é visto como um mau exemplo nesse sentido, pois como as medidas de controle coletivas são ineficazes, vemos a história natural da doença.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo