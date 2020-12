Mundo A vacina da Moderna começa a ser distribuída nos Estados Unidos para ampliar imunização contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

A Moderna já transferiu vacinas de suas fábricas para depósitos operados pela distribuidora McKesson Corp. (Foto: Reprodução)

A distribuição da vacina da Moderna contra a Covid-19 para mais de 3.700 locais nos Estados Unidos começou, o que irá ampliar significativamente a vacinação iniciada na semana passada com o imunizante da Pfizer, informou o general do Exército dos EUA Gustave Perna, no sábado (19).

A Moderna já transferiu vacinas de suas fábricas para depósitos operados pela distribuidora McKesson Corp, onde estavam sendo colocadas em contêineres e carregadas em caminhões no sábado (19), disse Perna durante uma entrevista coletiva. Os caminhões partirão no domingo (20) e as remessas começarão a chegar aos profissionais de saúde já nesta segunda-feira, segundo ele.

A FDA, agência reguladora de medicamentos dos EUA, aprovou na sexta-feira (18) uma autorização de uso emergencial da vacina da Moderna, a segunda contra Covid-19 a ser autorizada no país. O imunizante desenvolvido pela Pfizer e sua parceira alemã BioNTech foi aprovado em 11 de dezembro.

Trabalhadores nas instalações do provedor de serviços farmacêuticos Catalent, em Bloomington, no Estado de Indiana, estão enchendo e empacotando frascos com a vacina da Moderna e os entregando à McKesson, que enviará doses a partir de instalações em locais como Louisville, no Kentucky, e Memphis, no Tennessee. Esses locais são próximos às bases aéreas da United Parcel Service e da FedEx Corp.

O início da entrega da vacina Moderna ampliará significativamente a disponibilidade de vacinas contra a Covid-19, num momento em que os registros de mortes nos EUA relacionados ao vírus respiratório batem recordes.

“Esta é agora uma corrida entre a vacina e a Covid”, disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo, na sexta-feira (18), em uma entrevista sobre o vírus. Ele afirmou que Nova York espera receber 346.000 doses da vacina da Moderna na próxima semana.

Enquanto a Pfizer organizou seu próprio sistema de distribuição, a operação do governo dos EUA para a vacinação, liderada por um general do Exército, é responsável pela entrega do imunizante da Moderna. O sistema de entrega terá alguns dos mesmos personagens que o da Pfizer, mas será diferente em aspectos importantes.

As empresas de transporte UPS e FedEx estão dando prioridade às vacinas em aviões e caminhões que transportam presentes de Natal e outras cargas. Seus motoristas cuidarão da maior parte das entregas de vacina. Eles estão indo diretamente para os locais de vacinação, ao contrário da Pfizer, que foi enviada para grandes centros e redistribuída.

A vacina da Moderna está disponível em quantidades pequenas como 100 doses e pode ser armazenada por 30 dias em geladeiras de temperatura padrão, enquanto as vacinas da Pfizer vêm em caixas de 975 doses, precisam ser enviadas e armazenadas a -70 graus Celsius, e só podem ser mantidas por 5 dias na temperatura padrão da geladeira.

