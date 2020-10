Mundo A vacina russa fabricada no Brasil será vendida por até 5 dólares em toda a América Latina

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

A vacina russa foi a primeira do mundo a ser registrada, no dia 11 de agosto, mas ainda está na fase 3 de testes. (Foto: Divulgação/Fundo de Investimentos Diretos da Rússia)

A vacina russa Sputnik V será produzida no Brasil e comercializada para toda a América Latina, conforme prevê acordo da farmacêutica União Química com o governo da Rússia. A expectativa é que o imunizante contra a covid-19 seja comercializado a menos de US$ 5 – cerca de R$ 28 – no primeiro trimestre do ano que vem a países que assumirem gastos da produção em larga escala.

Em novembro, está prevista uma visita de técnicos russos à fábrica principal da companhia em Brasília (DF) para organizar a produção. O laboratório foi inaugurado em 2017 com investimento de US$ 30 milhões e é considerado um dos mais modernos do País. O centro de distribuição será em Guarulhos, São Paulo.

A vacina russa foi a primeira do mundo a ser registrada, no dia 11 de agosto, mas ainda está na fase 3 de testes. Na ocasião, o anúncio foi recebido com desconfiança pela comunidade científica devido à rapidez dos testes e à pouca informação disponível sobre o imunizante.

Segundo o presidente da União Química, Fernando de Castro Marques, a vacina já está funcionando, e a empresa deve solicitar em breve o registro no Brasil junto à Anvisa.

“É uma vacina que está na fase 3 e foi aplicada na Rússia em 40 mil pessoas. Nesta semana, entraremos com o pedido de registro, com documentação robusta. Se a Anvisa exigir que se faça novamente a fase 3 da vacina aqui, faremos. Já temos isso alinhado (os testes), inclusive, com os estados”, disse Marques em entrevista ao jornal Metrópoles.

O acordo da União Química com o governo russo é de transferência tecnológica para que a farmacêutica seja a representante no Brasil.

Uso emergencial Na corrida por uma vacina contra a pandemia do novo coronavírus, a Rússia aposta em uma licença especial para distribuir o imunizante Sputnik V. Nesta semana, o RDIF solicitou à OMS um procedimento de registro acelerado (Lista de Uso de Emergência, EUL) e a pré-qualificação da fórmula contra a covid-19. Durante a pandemia da, a Rússia foi o primeiro país a conceder uma aprovação regulatória nacional para uma nova vacina contra o coronavírus. Inclusive, as autoridades de saúde pública locais liberaram o uso em algumas circunstâncias, antes mesmo que os testes em grande escala — a fase 3 do estudo clínico — fossem completados. Esse fato chegou a gerar até preocupações entre cientistas e médicos sobre a segurança e eficácia da vacina Sptunik V. É importante entender o significado dessa autorização emergencial de uso e o programa de pré-qualificação das Nações Unidas coordenado pela OMS, sendo que este é o único programa global de garantia de qualidade de medicamentos. Durante essa pré-qualificação de medicamentos, a OMS avalia a qualidade, a segurança e a eficácia. Caso um medicamento cumpra os requisitos estabelecidos de acordo com os padrões da OMS, o produto médico é incluído na lista de medicamentos pré-qualificados que é válido para muitos países. “A Federação Russa foi a primeira nação no mundo a registrar a vacina contra o coronavírus, a Sputnik V, que se baseia em uma plataforma segura, eficaz e bem estudada de vetores adenovirais humanos. Enviamos um pedido de registro acelerado e pré-qualificação da vacina à Organização Mundial da Saúde, o que permitirá que a Sputnik V seja incluída na lista de medicamentos que atendem aos principais padrões de qualidade, segurança e eficácia. Expressamos nossa gratidão à OMS pela cooperação ativa e esperamos a conclusão bem-sucedida do processo de pré-qualificação em todos os estágios principais”, defendeu Kirill Dmitriev, CEO do RDIF, na ocasião. A obtenção dessa autorização deve ser muito vantajosa para o imunizante russo, caso se confirme a segurança e eficácia. Dessa maneira, os planos de importação e venda da vacina para diferentes países poderiam ser favorecidos e agilizados, inclusive no Brasil. Isso porque, no País, dois Estados já firmaram parcerias com o governo russo para a compra e produção do imunizante contra a covid-19, quando disponível.

