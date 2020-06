Porto Alegre A vacinação contra a gripe deve totalizar mais de 700 mil doses aplicadas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Doses estão disponíveis gratuitamente para todo mundo em postos de saúde e farmácias conveniadas. (Foto: Saimon Romero/SMS PMPA)

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) de Porto Alegre conclui nesta terça-feira (30) a vacinação contra a gripe, que neste ano contou com o reforço de 40 farmácias de três redes conveniadas (Agafarma, Panvel e São João), a fim de evitar aglomerações nos mais de 100 postos da capital gaúcha, que já tem quase 700 mil indivíduos contemplados. E o Ministério da Saúde poderá autorizar uma nova prorrogação do prazo de imunização.

Em três meses desde o início da campanha (no dia 23 de março), ao menos 675,3 mil doses foram aplicadas (629,5 mil para grupos prioritários como idosos e 45,8 mil para a população em geral).

A vacina não protege contra o coronavírus, mas evita complicações causadas pelos vírus influenza A H1N1, A H3N2, B e linhagem B/Victoria, que podem levar o paciente a internações hospitalares.

Como estão mais sujeitos a complicações após esse tipo de infecção, principalmente aqueles que fazem parte dos grupos prioritários e ainda não garantiram a proteção devem procurar as unidades de saúde ou farmácias parceiras da prefeitura. Já as crianças de até 9 anos devem ser imunizadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário e as vacinas de rotina.

Números parciais na Capital

– 629.586 doses aplicadas nos grupos prioritários (88,05% da meta geral de 715 mil pessoas);

– Outros públicos: 45.886 (vacinação iniciada em 15 de junho);

– Idosos: 269.955;

– Trabalhadores de saúde: 100.660;

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis: 129.812;

– Crianças: 40.177;

– Gestantes: 5.366;

– Puérperas (mulheres que deram à luz há no máximo 45 dias): 904;

– Pessoas com deficiência: 1.637;

– Agentes de forças de segurança e salvamento: 25.627 pessoas;

– Trabalhadores do transporte coletivo: 6.476;

– Caminhoneiros: 2.622;

– Portuários: 515;

– Integrantes de comunidades indígenas: 639 pessoas;

– População privada de liberdade: 4.164 pessoas;

– Funcionários do sistema prisional: 1.188;

– Adultos de 55 a 59 anos: 40.375;

– Professores: 7.769.

Desinfecção

Ainda na área da Saúde municipal, nesta semana a SMS mantém as ações de pulverização das substâncias quaternário de amônia e biguanida em locais públicos. Os serviços são doados por empresas que estão ajudando Porto Alegre no combate ao coronavírus. Desde o dia 28 de março, elas cumprem um cronograma que atende locais públicos de grande movimentação, utilizando materiais, veículos, equipamentos e mão de obra próprios.

Os termos de doação foram assinados com a SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), que programa as ações, seguindo orientações da Secretaria Municipal de Saúde. Essas desinfecções vêm em reforço à limpeza diária que já é feita pelas equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana). Neste momento, estão ajudando a prefeitura as empresas de sanitização Unicontrol e Positiva Qualidade Ambiental. Ajudaram ainda a Desinservice e a Imunizadora Hoffmann.

(Marcello Campos)

