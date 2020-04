Notícias A vacinação dos idosos contra a gripe já alcança quase 100% da meta em Porto Alegre

14 de abril de 2020

Agentes de segurança pública também já estão sendo imunizados. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

Desde o dia 25 de março, a prefeitura de Porto Alegre já vacinou contra a gripe um contingente de pelo menos 187,6 mil idosos, o que corresponde a 98% da meta para esse segmento populacional, conforme dados do Programa Nacional de Imunizações. Esse contingente abrange quem recebeu a dose em unidades de saúde, atendimento domiciliar, farmácias conveniadas e “drive-thrus”.

Já em relação aos profissionais da saúde, foram administradas 79,7 mil injeções desde o dia 23, também acima dos objetivos definidos pelo Ministério da Saúde.

Na manhã desta terça-feira (14), começou na capital gaúcha a imunização para profissionais das forças de segurança pública e de salvamento. Para os agentes da Guarda Municipal, o serviço está disponível nas farmácias das redes parceiras (Agafarma, Panvel e São João).

Esse grupo antecipou o início da segunda etapa da campanha de vacinação, marcada para esta quinta-feira (16). A medida foi implementada pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), conforme orientação do próprio Ministério da Saúde. Já os integrantes das demais corporações receberão a dose no ambiente de trabalho, conforme o plano de cada uma.

A partir desta quinta-feira, podem ser vacinadas também pessoas com doenças crônicas não-transmissíveis (comorbidades como diabetes, doenças respiratórias e cardíacas, hipertensão), apenados e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medida socioeducativa, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo e portuários.

Parao dia 9 de maio está programado o começo da terceira etapa, com a vacinação de professores, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas (mães de recém-nascidos), índios e adultos entre 55 e 59 anos, além de pessoas com deficiência. Ao todo, estão previstas 14 remessas de doses até o final da campanha, no dia 22 de maio.

Segundo a SMS, a alta procura pela vacina pode provocar desabastecimento momentâneo na rede pública e nas farmácias. Para evitar deslocamentos desnecessários, é importante que as pessoas consultem o site oficial da administração municipal antes de se dirigir aos pontos de vacinação. O endereço é www.portoalegre.rs.gov.br.

Interior do Estado

Nos demais municípios gaúchos, a nova fase da campanha também começa oficialmente nesta terça-feira, com a aplicação de 90% das 272 mil doses de vacinas recebidas do Ministério da Saúde, no quinto lote deste ano. A próxima remessa será de 284 mil doses, que serão encaminhadas às 19 CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde) a partir desta sexta-feira (17).

Idosos que não puderam comparecer aos postos de suas cidades ainda podem procurar o serviço. Um balanço sobre a primeira etapa de imunização contra o vírus influenza no Estado aponta que 1,2 milhão de indivíduos com idade a partir de 60 anos receberam a injeção, o equivalente a 86% desse segmento etário.

Além deles, 84% da população formada por profissionais de saúde (cerca de 260 mil indivíduos) receberam a dose. Ao todo, aproximadamente 1,5 milhão de vacinas contra a gripe foram aplicadas no Rio Grande do Sul desde o dia 23. A titular da SES (Secretaria Estadual da da Saúde), Arita Bergmann, elogiou o comportamento da maioria das pessoas, que mantiveram o distanciamento nas filas, dentre outras diretrizes.



