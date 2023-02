Colunistas A vida voa

Por Leandro Mazzini | 15 de fevereiro de 2023

(Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

Uma preocupação latente na Aeronáutica foi o aumento do número de ministros da Esplanada – mais de 10 em relação ao Governo anterior – que poderão recorrer toda semana a jatinhos da Força Aérea para viajar a trabalho ou por motivos de segurança. A preocupação em especial no que concerne ao transporte de órgãos, tão importante para salvar vidas. A Coluna procurou a FAB para saber se a operação será prejudicada. “A FAB mantém permanentemente disponíveis aeronaves para o Transporte de Órgãos, Tecidos e equipes para atender às solicitações do Ministério da Saúde. As tripulações encontram-se de sobreaviso em tempo integral e em todo o País”, avisa a Aeronáutica. Desde 2016, a FAB transportou 1.729 órgãos, em 1.539 missões até mês passado. “Fígado e coração são os órgãos mais transportados”. Há duas semanas, após a Coluna revelar a farra de voos com jatinhos para cinco ministros irem para casa no fim de semana, os inquilinos das pastas deram um freio na luxúria respaldada pelos cargos.

Que gópi o quê?!

As festas do Partido dos Trabalhadores pelos seus 43 anos, que começaram no fim de semana, num cronograma de diferentes eventos, culminaram no jantar em Brasília na noite desta terça-feira com ingressos a preços milionários – mas todas elas com um cardápio amargo para os aliados. Até petistas, aliás, não estão aceitando a ordem do presidente Lula da Silva em falar tratar como “golpe” o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Apontam que é um desrespeito à Constituição, ao Congresso e ao STF.

“Nova” Itaipu

Enio Verri renunciará ao mandato de deputado federal eleito pelo PT de Maringá (PR) após o Carnaval. É apontado como o apadrinhado da presidente do PT e conterrânea Gleisi Hoffmann para o cargo de diretor-geral da Usina de Itaipu. E contam os mais próximos que pode levar junto, como assessor especial, o ex-deputado André Vargas, condenado e preso na operação Lava Jato, hoje em liberdade. A ordem prioritária do PT é dar um jeito de tirar os militares das diretorias e gerências da estatal.

Sinal redefinido

Após quatro anos usada como cabide de empregos para blogueiros e apoiadores bolsonaristas, além de alguns militares no comando, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) volta para as mãos de um jornalista. Foi nomeado ontem Hélio Doyle, ex-TV Globo, que chega com o desafio de redefinir o papel da emissora estatal. Os pedidos de empregos chegaram às centenas – e aí outra missão, não politizar as escolhas. A EBC tem 1.700 empregados em três capitais, e 128 vaga serão para comissionados.

Bambu na pauta

A Legislatura promete novidades. Deputado Giovani Cherini (PL-RS) quer lançar a Frente do Bambu; Maria Rosas (Republicanos-SP) luta pela Frente da Beleza e do Bem-Estar; Arnaldo Jardim (CDD-SP) propôs a Sessão Solene do Carro Flex. A deputada Tábata Amaral (PSB-SP) apresentou um PL (1396/22) que institui o 28 de maio como o Dia Nacional da Dignidade Menstrual. A relatora Rejane Dias (PT-PI) foi favorável.

Calmaria

Amigos próximos do Almirante Almir Garnier enviaram mensagens à Coluna, afirmando que ele dorme tranquilo após a saída do comando da Marinha, com uma trajetória de mais de 40 anos na Força. “Ele sempre agiu dentro da legalidade, e com muito mais atenção ainda no período em que exerceu o Comando”. Hoje na reserva, tem a certeza do dever cumprido. A despeito do descanso pós-Esplanada, ele em breve pode assumir outra função de destaque nas Forças Armadas.

Colaboraram Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

A vida voa