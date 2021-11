Porto Alegre Abastecimento de água deverá ser normalizado até esta terça na região da Lomba do Pinheiro, diz prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

Após paradas longas, a água pode retornar com alteração de cor. Foto: Agência Brasil Após paradas longas, a água pode retornar com alteração de cor. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) da prefeitura de Porto Alegre informa que o abastecimento de água deverá ser normalizado até esta terça na região da Lomba do Pinheiro.

O órgão realizou na tarde desta segunda-feira (15) manutenção corretiva emergencial da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Restinga 2. A estação ficou desligada desde o início da tarde até por volta das 17h20 devido a um curto circuito ocorrido logo após o retorno da energia elétrica da CEEE/Equatorial, que faltou entre 11h30 e 13h. Os cabos elétricos foram substituídos e a Ebat Restinga 2 já foi religada, conforme a prefeitura

As estações Pitinga e João de Oliveira Remião 3 continuam paradas e só voltam a funcionar quando o nível de seus reservatórios for suficiente. Com a temperatura elevada e o alto consumo de água, o Reservatório Panorama secou. Por isso, a previsão é de normalizar o abastecimento de água a partir da noite desta segunda, devendo avançar na madrugada e na manhã de terça (16) na Restinga (parte), Lomba do Pinheiro, Pitinga, Vila Pitinga, Vila Panorama, Beco do Mendonça, Quirinas e as estradas das Quirinas, João Antônio da Silveira e João de Oliveira Remião. As atualizações dos serviços podem ser acompanhadas pelo twitter.com/dmaepoa.

Após paradas longas, a água pode retornar com alteração de cor por causa do arraste de micropartículas que ficam nas paredes internas das tubulações e são levadas pela força da água. Se a água se apresentar turva ou não transparente, o órgão orienta deixar a torneira aberta por um tempo até voltar ao normal. Mas se a cor for muito escura, a orientação é telefonar para o Dmae, informando o endereço e solicitando lavagem da rede distribuidora ou do ramal domiciliar (telefone 156, opção 2) ou whats: 51 99332-8170.

