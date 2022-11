Política Abatido, Bolsonaro avalia se pronunciar por meio de nota

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro reluta em se pronunciar pessoalmente, em uma fala à imprensa ou vídeo gravado. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro (PL) avalia a possibilidade de reconhecer, por meio de uma nota escrita, a vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de domingo (30). A informação que circula no Palácio do Planalto é a de que o presidente não contestará o resultado da eleição. A expectativa de ministros é que a manifestação deve ocorrer nesta terça-feira (1º).

O presidente mantém silêncio há mais de 24 horas sobre o resultado da eleição. Não cumprimentou Lula pela vitória nem deve fazê-lo. Segundo informações do jornal Valor Econômico, Bolsonaro reluta em se pronunciar pessoalmente, em uma fala à imprensa ou vídeo gravado, sobre a derrota nas urnas.

Auxiliares relatam que o presidente está “contrariado” e “abatido”. Ele conversou ao longo do dia com diversos ministros sobre o assunto. Entre eles, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, das Comunicações, Fábio Faria, da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Secretaria de Governo, Célio Faria.

Bolsonaro deixou o Planalto rumo ao Palácio da Alvorada por volta das 16h dessa segunda (31). Ele segue recluso na residência oficial desde então. Um funcionário da Secretaria Especial de Comunicação Social avisou a jornalistas que o aguardavam na residência oficial que o mandatário não falaria com a imprensa.

Ele já tem em mãos um esboço do pronunciamento a respeito da eleição.

Conforme o Valor, o texto foi elaborado com a ajuda de ministros como Faria, o chanceler Carlos França e Paulo Guedes (Economia), além da presidente da Caixa, Daniela Marques, entre outros assessores.

Bolsonaro foi derrotado no domingo por Lula em uma apertada votação. Ele teve 58.206.454 votos (49,1% dos válidos) contra 60.345.999 (50,9%) do petista.

Silêncio

Após mais de um dia da vitória de Lula nas eleições presidenciais, 41 deputados federais eleitos pelo PL, partido de Bolsonaro, ainda não se manifestaram sobre a derrota bolsonarista. O chefe do Executivo ainda não reconheceu o resultado das urnas, movimento que é acompanhado pelos seus aliados. Dos 58 que utilizaram as redes sociais para falar do desfecho do segundo turno, apenas cinco acenaram para o petista. Os dados são de um levantamento feito pelo jornal O Globo, coletados até às 17h30 dessa segunda.

Entre os futuros parlamentares que permanecem em silêncio, destacam-se integrantes da base do bolsonarismo como o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ex-ministro da Saúde, General Pazuello (PL-RJ) e Hélio Lopes (PL-RJ). Os três atuaram incisivamente na reta final da campanha de Bolsonaro.

Do lado dos 58 que se manifestaram, o discurso majoritário é de lamentação (53). Os apoiadores, em sua grande parte, agradecem o presidente pela coragem em defender as pautas conservadoras, prometem ser oposição ao governo de Lula no Congresso Nacional e, em alguns casos, já falam de medidas como o impeachment do petista ou declarações que não respeitam o processo eleitoral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política