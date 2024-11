Porto Alegre Abertas as inscrições para a IV Jornada da Prematuridade do Hospital Divina

Ação promovida em 1º de novembro na UIT Neo do Hospital Divina marcou o início do Novembro Roxo. (Foto: Vini Luz/RSDP)

O Hospital Divina promoverá, no dia 14 de novembro, a IV Jornada da Prematuridade, um evento voltado para o aprofundamento dos cuidados com bebês prematuros. As inscrições estão abertas até o dia 12 de novembro.

Com programação das 8h30min às 18h, a jornada será um momento rico em trocas de experiências entre profissionais especializados na área neonatal. Os temas abordados nas palestras incluem a importância da vinculação da família no processo de cuidado e alta hospitalar de neonatos com internação prolongada, os desafios da enterocolite necrosante, além de questões sobre amamentação de prematuros e prevenção do parto prematuro.

O investimento para o público externo é de R$ 50,00, enquanto colaboradores do hospital podem participar mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. O evento é uma oportunidade única para aprofundar o conhecimento sobre os cuidados essenciais na prematuridade.

Novembro Roxo

A IV Jornada do HD se integra à campanha internacional Novembro Roxo, que sensibiliza sobre a prematuridade – nascimento que ocorre antes das 37 semanas de idade gestacional – e conscientiza sobre os enormes desafios e mudanças que passam os bebês prematuros e suas famílias no caminho até a alta hospitalar.

Inscrições podem ser feitas pelo link na bio do Instagram ou no site da Rede de Saúde da Divina Providência.

Veja a programação

8h15min – 8h30min – Abertura

8h30min – 9h10min – A vinculação da família no processo de cuidado e de alta hospitalar do neonato com internação prolongada – Enfermeira Cecília Pedron

9h10min – 9h50min – Os desafios da enterocolite necrosante neonatal na atualidade – Médico cirurgião pediátrico Guilherme Peterson

9h50min – 10h20min – Coffee

10h30min – 11h10min – Atendimento centrado na família – Psicóloga Cristiane Rodrigues Lopes

11h10min – 11h50min – Amamentação do prematuro – Enfermeira Adriane dos Anjos

12h – 13h30min – Intervalo

13h30min – 14h – ONG PREMATURIDADE.COM – Simone Saldibia

14h – 14h40min – Prevenção do parto prematuro – Médico obstetra Julio Duque

14h40min – 15h20min – Mesa redonda: Implementação da ordenha beira leito (Enf do SCIH Thais Faber, Enf. Cristine Oliveira da Silva, fonoaudióloga Vânia Dias e Nutricionista Mariele Valentine e Técnica em Enfermagem Marinalda Caldeira da Silva)

15h20min – 15h50min – Coffee

16h – 16h40min – Contribuições da fisioterapia no manejo da dor em UTI Neonatal – Fisioterapeuta Andreia Brittes

16h40min – 17h20min – Abordagem Da Síndrome Do Desconforto Respiratório do Recém-Nascido – Médico Neonatologista Manoel Ribeiro

17h20min – 18h – Encerramento

