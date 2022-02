Rio Grande do Sul Abertas as inscrições para programa que fornece passagens de ônibus gratuitas a desempregados em Canoas

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2022

Os interessados podem se inscrever até o dia 20 deste mês

A prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, abriu nesta segunda-feira (07) as inscrições para a terceira edição do programa Oportunidade Canoense, que vai fornecer passagens de ônibus gratuitas às pessoas que estão em busca de uma vaga de emprego.

Os interessados podem se inscrever até o dia 20 deste mês no site da prefeitura. A iniciativa tem a meta de beneficiar até 10 mil pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é combater o desemprego e fomentar a retomada do desenvolvimento econômico do município, conforme a prefeitura.

Quem não conseguir fazer a inscrição pela internet, poderá realizar de forma presencial nas cinco subprefeituras e nos quatro CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do município. O atendimento nos CRAS ocorre das 8h às 18h. As subprefeituras atendem das 9h às 17h. Para se inscrever, é preciso apresentar documento com foto e CPF, comprovante de residência e cópia da Carteira de Trabalho.

Para participar, é necessário estar desempregado, não ter sido selecionado nas outras edições do programa, ser maior de 18 anos, residir em Canoas, ter renda familiar por pessoa de até um salário mínimo, estar com o esquema vacinal contra a Covid-19 em dia e ter inscrição atualizada no CadÚnico (Cadastro Único).

