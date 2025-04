Porto Alegre Aberto novo chamamento para emissão de laudos de casas atingidas pela enchente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Também serão levantadas informações básicas para identificar os residentes e seus familiares Foto: Cesar Lopes/PMPA Também serão levantadas informações básicas para identificar os residentes e seus familiares. Fotos: Cesar Lopes/ PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre publicou novo chamamento público para o credenciamento de empresas interessadas na prestação de serviços de elaboração de laudos de casas atingidas pela enchente de maio de 2024.

O edital e demais informações estão disponíveis neste link, com prazo para envio dos documentos das 8h do dia 7 de abril de 2025 até as 18h do dia 6 de abril de 2026, para o e-mail licitacoes@portoalegre.rs.gov.br.

Viabilizado pelo Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, o credenciamento destina-se à descrição técnica da existência de vícios estruturais e de outros fatores que interferem na habitabilidade de imóveis situados em áreas geográficas impactadas pela enchente. Também serão levantadas informações básicas para identificar os residentes e seus familiares.

2025-04-01