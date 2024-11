Porto Alegre Aberto o cadastro para receber a guia do IPTU 2025 de Porto Alegre via WhatsApp

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Quem desejar, já pode cadastrar seu número de WhatsApp para receber no telefone celular os dados de pagamento do tributo de 2025 Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Os contribuintes têm mais um canal para acessar as guias do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) de Porto Alegre. Quem desejar, já pode cadastrar seu número de WhatsApp para receber no telefone celular os dados de pagamento do tributo de 2025.

“É mais uma etapa do IPTU Digital de Porto Alegre, que entra no terceiro ano. O WhatsApp é o canal de mensagens mais utilizado por brasileiros que possuem acesso à internet. Então, precisamos nos adequar a essa realidade e utilizar os meios que facilitem a vida do cidadão”, destaca o secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Instruções

Para cadastrar, comece uma conversa no WhatsApp da prefeitura, pelo número 51 3433-0156. Escolha no menu a opção Impostos e Tributos (SMF), em seguida Cadastro Guia Pelo Whats e preencha as informações solicitadas, como CPF do proprietário, número e complemento do imóvel.

Confirme o número de telefone, e-mail e marque se deseja receber outras guias e informações pelo mesmo canal. Concluído o cadastro, o telefone informado receberá, em janeiro, as informações da cota única do tributo. Se optar por parcelar, a partir de março começará a receber, mensalmente, os boletos correspondentes.

Descontos

A prefeitura mantém em 2025 a política de descontos construída com o cidadão, que pode chegar a 11%. O abatimento por antecipação em cota única será de 5% e a redução por manter tributos em dia, 3%. Além disso, quem obteve 25 ou mais notas de serviço ao longo do ano, com CPF, garante mais 3% de redução.

Entre 13 e 24 notas, 2%, e de sete a 12 notas, 1%. Para verificar quantas notas fiscais já foram registradas, é possível acessar este site. Aqueles que possuem débitos pendentes podem negociá-los de forma on-line pelo Portal de Serviços da Fazenda ou pelo WhatsApp.

