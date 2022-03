Porto Alegre Abertura de “cápsula do tempo” marca os 30 anos de escola municipal em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A secretária municipal de Educação, Sônia da Rosa (D), participou do ato na escola Saint Hilaire Foto: Fernando Oliveira/PMPA A secretária municipal de Educação, Sônia da Rosa (D), participou do ato na escola Saint Hilaire. (Foto: Fernando Oliveira/PMPA) Foto: Fernando Oliveira/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma “cápsula do tempo” criada por professores, alunos e comunidade escolar em 2012 foi aberta, na tarde de quarta-feira (23), na Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Hilaire, no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona leste de Porto Alegre, para marcar o início das comemorações do aniversário de 30 anos da instituição de ensino, celebrado neste sábado (26), data dos 250 anos da Capital.

A ideia do projeto é lembrar o que estava ocorrendo na escola na época, enviar mensagens, contar histórias e mostrar as expectativas para a próxima década. Agora, as cartas, vídeos, fotos e mensagens farão parte das atividades em sala de aula e dos projetos para este ano.

“A Saint Hilaire completa aniversário, mas quem ganha presente somos nós, por termos uma escola tão representativa na comunidade. Foi uma honra ser recepcionada por alunos e pela dona Maiza Lemos, griot [palavra de origem africana que define contador de histórias] do projeto Afroativos. Essa escola conhece a sua história, e isso é motivador”, disse a secretária municipal de Educação, Sônia da Rosa.

O diretor Ângelo Barbosa lembrou que era professor em 2012 e estava ansioso para abrir o envelope criado pela sua turma. “Vou passar horas vendo o vídeo e tentando achar as pessoas que estão na foto. Alguns alunos eu sei por onde andam, agora vou procurar saber dos outros”, comentou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre