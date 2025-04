Porto Alegre Abertura do “South Summit Brazil” de 2025 ressalta a importância da inovação, resiliência e parcerias

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Programação se estende até sexta-feira no Cais Mauá e e outros espaços da cidade. (Foto: Divulgação)

Em meio a uma intensa programação de atividades, organizadores e autoridades abriram oficialmente nessa quinta-feira (9) edição 2025 do “South Summit Brazil”, evento que prossegue até sexta em espaços adaptado do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. Inovação, resiliência e parceria marcaram o teor dos discursos, em um clima de superação após a enchente de maio do ano passado.

A fundadora do South Summit, Maria Benjumea, mencionou a união entre os parceiros para realizar o evento na capital gaúcha após o impacto da maior tragédia já ocorrida no Rio Grande do Sul, incluindo sua maior cidade: “Esta edição tem o desafio de pensar soluções para as catástrofes climáticas. Estamos conectando startups, governos e universidades com esse propósito”.

O presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, emendou: “Aqui temos investidores, startups, governos e universidades trabalhando juntos. Não falamos apenas de resiliência climática, mas também dos empreendedores, que devem resistir ao buscar seus objetivos”.

O prefeito Sebastião Melo e o governador gaúcho Eduardo Leite também se manifestaram. “Além da capital da inovação, agora somos também da superação e da solidariedade”, enalteceu o chefe do Executivo municipal. “A agenda climática é global e deve ser pensada por todos. Futuro do trabalho, inclusão digital e transição energética são temas que passam por aqui.”

Leite, por sua vez, destacou o que considera como “parceria de todos”, desde 2022, para trazer o South Summit para Porto Alegre: “O Estado sozinho não tem como organizar um evento desta magnitude. Estamos superando diferenças para um futuro melhor”.

Programação

Pelo quarto ano consecutivo, Porto Alegre recebe a programação do “South Summit Brazil” nos armazéns da orla portuária. A estimativa é de aproximadamente 24 mil participantes ao longo dos três dias de evento.

A prefeitura conta com dois espaços, com atividades que incluem uma série de palestras. Além disso, nomes da administração estarão envolvidos nos painéis gerais do evento. Outro destaque é a inscrição de 2,1 mil startups, das quais 50 (28 brasileiras, sete da capital gaúcha) foram selecionadas para uma disputa entre representantes do segmento.

Dentre os convidados de renome internacional está o turco Orkut Buyukkokten, 50 anos, fundador da primeira grande rede social da década de 2000 e que levava o seu nome. Outros participantes ilustres incluem a presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, o gerente de marketing do TikTok André Vernareccia e a coordenadora de branding da Globo Anna Cristina Almeida.

A prefeitura montou um esquema especial de serviços, composto por trânsito, limpeza, segurança e saúde durante os três dias do South Summit Brazil. Os detalhes podem ser conferidos em prefeitura.poa.br. Já o endereço virtual do evento é southsummit.io/pt/brazil.

(Marcello Campos)

