Abertura oficial da safra marca o lançamento da 20ª Festa Nacional do Moranguinho, em Bom Princípio

Por Marcelo Warth | 15 de agosto de 2023

Evento foi realizado na propriedade da família Brustolin Foto: @juklering_fotografia Evento foi realizado na propriedade da família Brustolin. (Foto: @juklering_fotografia) Foto: @juklering_fotografia

A abertura oficial da safra do morango deste ano foi realizada, na tarde de segunda-feira (14), em Bom Princípio, no Vale do Rio Caí. Na ocasião, também ocorreu o lançamento da Festa Nacional do Moranguinho deste ano, que receberá o público de 6 a 24 de setembro.

Com farta gastronomia, boa música e um belo dia de sol em pleno inverno, o evento, realizado na propriedade da família Brustolin, no bairro Bela Vista, contou com a presença das soberanas da festa, autoridades, produtores rurais, imprensa e influenciadores digitais.

A 20ª edição da festa promete ser um tributo não apenas ao fruto que dá nome ao evento, mas, sobretudo, às histórias, tradições e pessoas que fazem parte da festa. “A Festa Nacional do Moranguinho é um momento em que nossa comunidade se une para compartilhar não apenas os resultados da safra, mas também para celebrar a união de gerações, a cultura local e o espírito de coletividade que nos define. Um momento de alegria e celebração. Estamos muito felizes tanto com a safra como com a proximidade da festa”, disse o prefeito de Bom Princípio, Fábio Persch.

“O lançamento da safra é uma oportunidade de todos virem conhecer as maravilhas que preparamos para essa edição histórica, que tem como slogan ‘Uma Festa, Várias Histórias’”, afirmou o presidente do evento, André Kercher.

Em 2023, foram plantadas em Bom Princípio 1.196.450 plantas de morango, o que representa um incremento de 20% em relação a 2022. A expectativa da colheita em 2023 é de 1 milhão e 56 mil quilos de morango, 201 mil quilos a mais do que no ano passado. Isso se dá pelo aumento de plantas, mas também pela adaptação da cultivar Fronteiras ao clima de Bom Princípio, que permitiu que o morango cultivado no solo ampliasse sua janela de colheita em mais de 60 dias.

Além disso, os produtores que fazem a venda direta ou tem contato com os consumidores relatam que estes preferem o morango cultivado no solo, pois é mais saboroso em relação ao produzido em substrato.

Neste ano, há quatro novas variedades de morangos que não haviam sido plantadas em 2022: Florida Beauty, PRA Estiva, Sweet Sensation e Florida Brilliance, que são as 5ª, 6ª, 8ª e 13ª cultivares mais plantadas no município, respectivamente.

A produção de morango em Bom Princípio é hegemonicamente familiar, com 143 agricultores ligados à cadeia produtiva da fruta. Fora isso, a produção de morango na cidade gera cerca de 90 empregos diretos. Toda a produção de morangos de Bom Princípio é escoada no Rio Grande do Sul, principalmente para Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e seus arredores.

A programação completa da 20ª Festa Nacional do Moranguinho, que conta com diversos shows nacionais, pode ser conferida no site www.festadomoranguinho.com.br.

