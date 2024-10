Notícias Abílio Brunini é eleito prefeito de Cuiabá no segundo turno das eleições

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Candidato disputou a eleição pelo PL com Coronel Vânia (Novo) como vice. (Foto: DIvulgação/PL)

O deputado federal bolsonarista Abilio Brunini (PL) foi eleito prefeito de Cuiabá (MT) no segundo turno das eleições municipais nesse domingo (27) com 53,8% dos votos válidos, derrotando Lúdio Cabral (PT), que recebeu 46,2%.

No primeiro turno, o atual deputado federal havia conquistado 39,6% dos votos, enquanto o petista, que é deputado estadual, obteve 28,3% dos votos.

No segundo turno, Brunini recebeu o apoio do atual governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), e da maioria dos vereadores eleitos e deputados estaduais.

Ele iniciou sua pré-campanha explorando a imagem do ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ambos do PL. Pregou o discurso de que o PL seria o único partido da direita no Estado. Porém, conseguiu aglutinar apenas o Novo, PRTB e DC.

Adotou tom de enfrentamento para atrair eleitores. “Me chamam de louco porque não podem me chamar de corrupto”, disse durante a campanha. “Vote no louco”, estampavam várias camisetas de campanha dos seus apoiadores.

Atual deputado federal por Mato Grosso, o arquiteto de 40 anos começou a carreira política ao se eleger vereador de Cuiabá pelo Partido Social Cristão (PSC) em 2016, mas teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar em razão de supostas agressões verbais a colegas. Depois de uma disputa judicial, voltou a ser considerado ficha limpa e, já no PL, foi eleito deputado federal em 2022.

Assim, ele será mais um prefeito de capital egresso do bolsonarismo. No primeiro turno, ele recebeu a visita do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que disse que havia separado o “filé” da campanha eleitoral para Cuiabá. Em propaganda eleitoral, Brunini também teve a participação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No segundo turno, contou com o apoio do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil).

No site oficial da candidatura, Brunini afirma que seus posicionamentos seguem os valores “pró-vida, pró-conservadorismo, luta pela defesa pessoal e propriedade privada, pró-empreendedorismo, a favor da educação e da escola sem partido, em defesa do SUS e da saúde pública funcionando de forma correta, pela manutenção da liberdade pessoal do indivíduo e pela liberdade religiosa”. Na biografia de sua conta do Instagram, se define como “odiado pelos corruptos”.

Esta não foi a primeira vez que Brunini disputa a Prefeitura da capital mato-grossense. Nas eleições de 2020, quando era filiado ao Podemos, chegou a ficar no primeiro lugar no primeiro turno, mas perdeu no segundo para o atual prefeito, Emanuel Pinheiro (MDB), que conseguiu 51,17% dos votos.

